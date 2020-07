Presentan plan de auxilio para prácticas y entrenamientos deportivos amateurs

Mediante un proyecto de ley, diputados de Juntos por el Cambio, y a iniciativa del diputado nacional Juan Martín, presentaron un Plan Nacional de Auxilio al sector vinculado a las Prácticas y el Entretenimiento Deportivo amateurs en todo el país. Es una iniciativa destinada a paliar el duro impacto que la emergencia sanitaria tiene en la economía de los complejos deportivos, clubes, vecinales y entrenadores independientes dedicados a brindar servicios deportivos como canchas de fútbol 5, tenis, padel, natatorios, gimnasios, clases de ritmos, boxeo, golf, clubes de corredores, grupos de triatlón, entre otros, al haber tenido que cerrar sus puertas o no poder utilizar los espacios públicos para realizar actividades al aire libre, dejando los usuarios de abonar las cuotas y/o alquiler del servicio. Además se propone extender beneficios a los clubes de barrio.



La cuarentena obligó a muchos de los 8.000 centros deportivos que hay en el país a bajar sus persianas. Se estima que en el rubro trabajan unas 80.000 personas en relación de dependencia, más unos 180.000 profesores de educación física que son monotributistas, moviendo la actividad alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. A la fecha, fuentes del sector, estiman que han cerrado más de 400 establecimientos.



Frente a ese difícil escenario, el diputado nacional Juan Martín indicó que se estipula que el Plan de Auxilio propuesto con sus colegas de bancada sea retroactivo y corra desde el inicio de la cuarentena -19 de marzo de 2020-, y se extienda por un plazo de 9 meses o lo que duren las restricciones.



“El objetivo es sostener y brindar previsibilidad a las instituciones y las empresas vinculadas al desarrollo del sector, sostener así los puestos de trabajo y potenciar el desarrollo de una actividad clave para la salud psicofísica y la integración social de los argentinos”, indicó el legislador radical. “Como sucede en otros sectores del comercio, los más perjudicados son las Pymes y trabajadores autónomos. Esos sectores han encontrado vías paliativas para generar ingresos durante la pandemia: el alquiler o venta de equipamientos, y las clases por Zoom o aplicaciones móviles. Pero ninguna es suficiente para cubrir los costos corrientes y paliar la crisis desencadenada por la pandemia”, advirtió el diputado santafesino.



“Asimismo -agregó Juan Martín- debemos tener en cuenta que estos emprendimientos y quienes los llevan adelante son agentes de salud, porque contribuyen al bienestar psíquico, físico y emocional de las personas, clave en este momento porque fortalece el sistema inmunológico. Son además actividades de cercanía, ya que en 500 metros se concentra el 80% de los socios de establecimientos deportivos. Es por tanto clave para sostener la economía de proximidad y la dinámica productiva de cada barrio, de cada pueblo”.



Alcances y beneficios



La medida impulsada por los diputados de Juntos por el Cambio abarca a monotributistas y/o de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). “En su mayoría estos emprendimientos deportivos son micropymes o entrenadores independientes y están en una situación dramática en cuanto a la afluencia de clientes y generación de ingresos. Muchos permanecen cerrados y una vez reabiertos pasará otro período en donde la gente no va a asistir a lugares cerrados por miedo a contagiarse, sumado a que muchos de sus usuarios van a tener que cubrir otras deudas prioritarias y que no van a poder pagar una cuota. Todo eso hace imprescindible contar con el apoyo del Estado”, argumentó Juan Martín.



“Por eso y en la medida que subsistan las restricciones, es obligación del Estado instrumentar herramientas que permitan paliar la situación de crisis económica y financiera del sector, que se plasmen en garantías para su sostenibilidad, se logren mantener así las fuentes de trabajo y se potencie su desarrollo”, apunta el diputado.



Para el universo descripto, el plan impulsado desde Juntos por el Cambio propone la creación de un régimen de auxilio y asistencia laboral, tributaria y financiera. En ese sentido se solicita que los alcanzados por este plan sean incluídos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). También propone para el sector una línea de Créditos a Tasa Cero, con plazos de amortización no inferiores a doce meses y un período de gracia de seis meses a partir de su otorgamiento. Además se plantea que los vencimientos de tributos nacionales que operen durante la vigencia de este régimen extraordinario sean diferidos hasta el cese definitivo y total de las medidas de distanciamiento aislamiento, social y obligatorio o distanciamiento social y que al término del mismo las obligaciones se cancelen en hasta doce cuotas.



Asimismo, los beneficiarios del Plan de Auxilio propuesto quedarán exceptuados del impuesto a los débitos y créditos bancarios, durante la vigencia del plan de auxilio creado. Al mismo tiempo, se exige suspender los procesos de ejecución fiscal, no pudiendo iniciarse otros. Lo mismo con las medidas cautelares y de ejecución ya despachadas.



Sostener a los clubes de barrio



En la iniciativa, los legisladores recuerdan que el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción recomendó una serie de beneficios como la incorporación al Programa ATP de las clubes con actividad profesional. También equipos del ascenso y clubes de básquet.



Recalca el texto que muchos clubes deportivos han puesto sus instalaciones a disposición de los gobiernos locales y provinciales para llevar a cabo tareas como vacunatorios, centros de logística, merenderos, alojamiento para personas en situación de calle y han instalado numerosas camas para recibir pacientes afectados por la pandemia y que requieran aislamiento, recibiendo escasas ayudas económicas para el mantenimiento de sus dependencias y su personal.



Los clubes de barrio han sido sujetos de beneficios directos otorgados por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por Covid 19, como l Programa de Apoyo en la Emergencia a Clubes de Barrios y Pueblos; el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y la suspensión o el corte de servicios por falta de pago o morosidad. “Claramente esta asistencia no es suficiente para enfrentar la situación crítica descrita. Entendemos que requieren, como complemento, cuanto menos de las mismas herramientas que en nuestro proyecto se prevén para los otros establecimientos y emprendimientos deportivos”, detalló Juan Martín.



Además de Juan Martín, el proyecto está firmado por los diputados Julio Sahad; Claudia Najul; Dina Rezinovsky; Mario Arce; Niki Cantard; José Luis Riccardo; Gerardo Cipolini; Jorge Lacoste; Camila Crescimbeni; Federico Frigerio; Lorena Matzen; Fabio Quetglas; Josefina Mendoza; Lidia Ascárate: Estela Regidor; Aída Ayala; Gabriela Lena y Gustavo Menna.