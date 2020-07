Florencia González propuso crear un canal de denuncias por maltrato animal

La concejal de la UCR Florencia González propuso la implementación de una Unidad de orientación y denuncias por maltrato animal y la realización de capacitaciones y talleres en el marco de un Programa de Tenencia Responsable de Mascotas. Ambos acciones deberán desarrollarse bajo la órbita de la Oficina de Zoonosis Urbana y Rural.



Previamente a ingresar este proyecto de ordenanza, la legisladora se reunió con asociaciones protectoras y médicos veterinarios de la ciudad. “Esta propuesta la elaboramos junto a quienes más saben: los proteccionistas y veterinarios. Nos parece que es un tema muy importante y que requiere el aporte y el visto bueno de quienes más aman y cuidan a los animalitos”, afirmó la edil.



La Unidad de Orientación y Denuncia por Maltrato animal deberá brindar asesoramiento para el acceso a la Justicia ante estas situaciones. En la iniciativa se establece que los agentes municipales del área deberán proporcionar información, asesoramiento y acompañamiento para que las personas canalicen las denuncias en las instituciones correspondientes.



Asimismo, esta Unidad deberá disponer de medios de contactos telefónicos y virtuales. “Los proteccionistas y veterinarios nos expresaron la importancia de contar con un espacio que los guíe tanto a ellos como a los vecinos, ante la detección de casos de maltrato animal. Nos parece importante que en el ámbito del municipio haya un lugar que ayude a canalizar los pasos que se deben seguir ante estos casos”, señaló Florencia González.



En tanto, el Programa de Tenencia Responsable de Mascotas contempla el desarrollo de capacitaciones con educadores sociales, que deben cumplir una serie de requisitos como por ejemplo ser médicos veterinarios y no tener sanciones de tribunales de ética del Colegio de Veterinarios. “Sabemos que se han puesto en marcha campañas esterilización quirúrgica gratuita para perros y gatos, pero ello no es suficiente si no se encara una profunda campaña de difusión y capacitación de concientización sobre tenencia responsable y fundamentalmente sobre maltrato animal”, afirmó la concejal de la UCR.



La edil además observó que la población animal viene creciendo de forma permanente, y en la mayoría de los casos, como consecuencia de conductas desaprensivas de la gente. “Sino comenzamos por la concientización verdadera y capacitación a toda la ciudadanía, incluidos los propios agentes municipales, todas las acciones que se emprendan no serán suficientes”, sostuvo.