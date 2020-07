Clemente solicitó obras complementarias en las calles con pavimento flexible del sur de la ciudad

El Presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente solicitó obras complementarias en las calles Chapeaurouge y Roverano, en la zona sur de la ciudad. “Son doble mano y, desde su pavimentación en el Acuerdo Capital se convirtieron en troncales, de mucho tránsito en nuestra ciudad”, manifestó.

Además, señaló que “estás arterias comprenden técnicamente también el área metropolitana, ya que los sauceños la utilizan para movilizarse entre ambas ciudades”.

“Desde el Foro de Integración y Desarrollo Regional advertimos en su momento la falta de obras complementarias en éstas carpetas asfálticas dentro de la ciudad. La falta de veredas, señalización, reductores de velocidad, todo lo que significa un verdadero plan integral de semaforización para lo que es una nueva ciudad en sus troncales”, expresó a continuación.

“No queremos que Juan José Paso (la continuidad de Avenida Luján en el extremo sur de la cudad) en su intersección con Roverano y con Chapeaurouge se conviertan en 7 de Marzo y Azcuenaga, donde luego de tres notas presentadas durante 2017 y 2018, reclamos ante los medios, firmas sin respuesta, y luego de hubo un suceso fatal, se colocó dicho semáforo, sin que nadie de esa área presentara una renuncia”, afirmó el dirigente.

Clemente, junto a los vecinos de la zona.

Luego, Clemente agregó que en la zona no se cuenta con cordones y en muchos sectores no hay veredas, “lo cual hace más peligrosa la situación por la falta de conciencia de quienes conducen vehículos y, al no haber manera de transitar, para los peatones es un peligro constante”.

"Creemos que es un lugar a tener en cuenta desde lo vial y desde la seguridad misma, la ciudad sigue creciendo y estas obras complementarias deben ser tenidas en cuenta, donde semanalmente suceden siniestros de toda índole", consideró.

"En charlas con los vecinos pudimos ver la preocupación de los mismos en lo confuso, complicado, con varios siniestros viales, también la falta de señalización en las prioridades de giro, los coches, las motos, quienes cruzan no tienen una referencia de paso, no existe sendas peatonales para el cruce de calles, ni carteles de velocidad. Todas cosas las cuales pertenecen a lo que se llaman obras complementarias, que en éste caso pareciera que no fueron contempladas", insistió el titular del Foro de Integración y Desarrollo Regional.

“Desde 2017 venimos planteando que nuestra ciudad necesita un plan integral de seguridad vial, que contemple semaforización, reacondicionamiento de reductores de velocidad, dentro de una planificación seria en cuanto al transporte y las paradas de colectivos”, agregó a continuación.

Finalmente, Clemente manifestó: "Hay que despertarse en materia de seguridad vial en nuestra ciudad, acorde a cómo crece en cuadrículas de flexibles, pavimento, etc. No cabe duda que no existe un plan integral real de seguridad vial en nuestra ciudad".

El tránsito es peligroso en algunos sectores del sur de la ciudad.