Reclamo por el avance de la Ley de Góndolas a nivel nacional y provincial

Cumplimentados los plazos establecidos para la reglamentación de la Ley nacional de Góndolas n° 18.425, el diputado Joaquín Blanco, autor de la Ley de Góndolas a nivel provincial, presentó un pedido de informes en la legislatura santafesina para que el Gobierno nacional responda sobre las medidas desarrolladas en pos de la implementación efectiva de dicha ley.



Junto al concejal santafesino Paco Garibaldi, coautor del proyecto de ley, expresaron ante los medios la necesidad de impulsar la norma provincial, que ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. En estos días, el gobernador Omar Perotti ingresó otro proyecto similar que se trata de una adhesión a la Ley nacional de Góndolas.



“Nos encontramos ahora con un mensaje del gobernador demorando tiempos, yendo para atrás en las urgencias que tenemos los santafesinos, que tiene que ver con cuidar a los productores y cuidar el bolsillo de la gente”, dijo al respecto el concejal Garibaldi.



Y aseguró que “no estamos en condiciones de perder tiempo mientras vemos que los precios del supermercado suben día a día y en las góndolas no hay variedad, ni competencia o espacio para productores locales”.



Por su parte, el diputado Blanco manifestó que “en un semestre donde todos los salarios perdieron respecto a la inflación, es necesario avanzar en soluciones más de fondo y la Ley de Góndolas es una de ellas, por eso, nos parece insólito y llamamos a la reflexión para poder encontrar un camino de respeto entre oficialismo y oposición y sintetizar un acuerdo”.



“En la Cámara de Diputados el texto se aprobó en forma unánime, la iniciativa fue acompañada por el justicialismo, con lo cual, están todos los elementos dados para ponernos de acuerdo en un proyecto de ley y evitar las mezquindades políticas”, agregó el legislador socialista.



En este sentido, “enviar otro proyecto es desconocer el trabajo, no de un legislador o de un bloque, es desconocer un acuerdo político alcanzado en más de un año de trabajo, también junto a referentes santafesinos del sector y nos parece que es una dilación sobre un tema muy importante que no lo amerita”, señaló Blanco.



Además explicó que “la propuesta del Poder Ejecutivo se trata de una simple adhesión a una ley nacional y la nuestra incluye un componente central que tiene que ver con las pymes santafesinas en las góndolas, eso significa defender el empleo local”.