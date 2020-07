Jujuy vuelve a la fase 1 por el avance del coronavirus

El Gobierno de Jujuy confirmó este martes que la provincia ingresará a partir de mañana en una Fase 1 estricta de la cuarentena hasta el próximo 3 de agosto a causa del avance de la pandemia de coronavirus. Así lo anunció el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, que en declaraciones a la prensa indicó que hasta el primer lunes del mes próximo solo estarán habilitadas actividades esenciales en el distrito.

En tanto, se confirmó el primer caso de un funcionario jujeño contagiado con coronavirus: se trata del intendente de Puesto Viejo, Marcelo López. El jefe comunal se encuentra estable y en buen estado de salud, indicó el diario El Tribuno de Jujuy, que agregó que se realizaba este martes el árbol de contactos estrechos para que queden en aislamiento y con vigilancia epidemiológica.

Por otra parte, autoridades del Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy aseguraron que se están registrando presiones e incluso amenazas a pacientes recuperados de Covid-19 para que se conviertan en dadores de plasma en la provincia. "Amenazan a la gente hasta con golpizas. A algunos les dicen que si no donan y se muere su familiar la van a pagar ellos y su familia. Es de terror lo que está pasando y hay que ponerle un freno a esta situación", sostuvo Ida Severich, directora de la institución y coordinadora provincial del programa de Sangre Segura de Jujuy.

"Es necesario que la gente sepa que no todos los pacientes pueden ser donantes y que no todos pueden recibir el plasma. Además que es una terapéutica de ensayo y que no está demostrado con base científica que sea totalmente eficaz por lo que todavía se investiga", agregó Severich.

En este sentido, según reportó el mismo diario, indicó: "No porque una persona reciba plasma significa que el paciente se va a recuperar" y que "el médico es el único quien va a determinar a través de evaluaciones quién puede recibirlo, y no así el familiar del paciente".

"No se puede aplicar ya en pacientes graves con fallas multiorgánicas o sistémicas. Se indica a pacientes que dentro de una etapa temprana y moderada está agravándose, con el fin de impedir que el paciente llegue a terapia intensiva. Pero cuando ya está demasiado comprometido y evolucionada la enfermedad, no está demostrado que el plasma cure", explicó.

Finalmente, resaltó: "Pedimos encarecidamente al pueblo de Jujuy que por favor tengan criterio y nos ayuden. Esto es un trabajo conjunto, y si nosotros tenemos la desesperación de la gente que sale a dar un mensaje totalmente cambiado no hace nada más que perjudicar el desarrollo de las acciones porque salen a ofrecer pagos y se contactan con otras provincias cuando a lo mejor las unidades están acá".

"Entonces, deben dirigirse a donde corresponde para mantenernos organizados y para tranquilizarnos todos. Y en la medida que actuemos coordinadamente y de forma coherente vamos a poder dar soluciones mucho más rápido", completó.

Fuente: Noticias Argentinas