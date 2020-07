26 años de la AMIA: “No hay una sola prueba judicial para llevar a juicio a nadie”

Este sábado se cumplen 26 años del atentado a la sede de Asociación Mutual Israelita Argentina(AMIA) en Ciudad de Buenos Aires. La mañana del lunes 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, una camioneta traffic cargada de explosivos estalló contra el edifico en el barrio porteño de Once y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

En el marco de una nueva conmemoración a 26 años, Diana Wassner, integrante de Memoria Activa, sostuvo que la versión oficial sobre el hecho todavía no pudo determinar quién y cómo puso la bomba, entre otras. «No hay una sola prueba judicial para llevar a juicio a nadie» ,aseguró.

También, se refirió a los acusados iraníes que no se encuentran en el país: «Sabemos que difícilmente los extraditen a Argentina, por lo cual la posibilidad de que haya una indagatoria también es prácticamente imposible» .

Este año, el recuerdo sucede en paralelo al aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus, por lo que la actividad tradicional para visibilizar las consignas Verdad y Justicia se realizaron vía streamming. «Pasaron 26 años ya y sabemos más o menos lo mismo que sabíamos entonces. Lo cual es más que lamentable. Este año nos encuentra en medio de esta pandemia mundial y esta cuarentena que también lo hace todo más raro, más difícil. Para nosotros siempre es muy importante compartir estos aniversarios» , indicó Wassner.

Wassner recordó que este año se reunieron con la nueva ministra de Justicia, Marcela Losardo y se refirió al rol del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), Sebastián Basso: «Tenemos la mala noticia de que sigue al frente de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastian Basso. El fiscal a cargo, heredó el cargo de fiscal, sobrino de la ex camarista Riva Aramayo, que es parte del encubrimiento de esta causa. Es muy loco todo» .

Por otro lado, también opinó sobre las funciones del fiscal Gonzalo Miranda, incorporado a la UFI – AMIA el mes pasado: «Teníamos algún tipo de expectativa pero inmediatamente después de asumir salió a la prensa a hablar que esto está encaminado, que hay pruebas contra Irán. Nuevamente a vender globos de aire» . Y agregó: «Sorprende que este Miranda haya salido a menos de un mes de haber sido designado a decir todo esto. No habrá leído ni cuatro papeles todavía. Para salir a hablar me parece que es poco serio todo. Habla de la poca seriedad de esto».

En el marco de esta fecha, el presidente Alberto Fernández realizó una entrevista con la directora del Instituto Arthur and Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americanoen la que señaló, entre otras, que el gobierno iraní no accedió a extraditar a los acusados. Al respecto, Wassner aseguró: «Me parece que la causa no es que no avance sólo por eso. La causa no avanza porque seriamente no se investigó nunca. Sería muy importante que estas personas declaren en la causa porque son los únicos acusados hoy por hoy por el atentado. Pero me parece que no termina la historia ahí bajo ningún tipo de vista. Ahora se están desclasificando archivos que hablan de temas de inteligencia, de negociados, un montón de cosas hay acá. Lo que te puedo decir es que todo huele mal, en el sentido de cómo se supo y cómo nos vendieron 10 minutos después de que voló la AMIA de quiénes habían sido con nombre y apellido. No hay pruebas absolutamente para nada» .