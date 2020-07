Detuvieron a un policía tras golpear brutalmente a su pareja

Por Santotomealdia

Un hombre de 47 años que se desempeña como Suboficial de policía de la Unidad Regional I fue detenido este miércoles por la noche, luego de golpear salvajemente a su pareja, en un hecho ocurrido en un domicilio de nuestra ciudad. La víctima del episodio, una mujer de 43 años, fue trasladada al Hospital Cullen, donde permanece internada, tras sufrir fractura de tibia y peroné, traumatismo facial y pérdida de una pieza dental.

Esta mañana, internada en la sala de traumatología del Cullen, la mujer habló con algunas radios de la ciudad de Santa Fe, y reveló cómo se desencadenó la brutal agresión. "Estábamos mirando la tele y justo estaba al aire el caso de la nena de Reconquista. Entonces él hizo un comentario fuera de lugar, yo defendí a la mujer y se levantó, me agarró del cuello y me empezó a pegar", relató, en radio Aire de Santa Fe.

"A estas hay que matarlas a todas", afirmó el hombre, según detalló la mujer en otra entrevista, en radio LT10. Por otra parte, la mujer detallo: "Cuando zafé, me caí al suelo y él me redujo como a un delincuente, así me quiebra el pie. Antes de irse, me tiró el teléfono y pude llamar al 911".

Juan Pablo Poletti, director del Hospital Cullen, afirmó por LT10 que, además de las lesiones ya mencionadas, la mujer tenía “escoriaciones múltiples en la cara y cuero cabelludo”.

“La paciente nos contó lo que había pasado y en ese momento se activó el protocolo de violencia de género”, señaló el profesional. Además, agregó que "vamos a tener que operarla del miembro inferior pro la fractura".

La causa se tramita en la Unidad Especial de Violencia Familiar, a cargo de la fiscal Milagros Parodi, y la audiencia imputativa al policía – cuyas iniciales son JDD- se realizará el próximo viernes.