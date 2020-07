Coronavirus en Argentina: 4.250 nuevos casos y 82 muertes

Argentina superó este miércoles los 2.000 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia con los 82 reportados en las últimas 24 horas, la cifra más alta en una jornada, en tanto hubo un pico de 4.250 casos positivos, informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria agregó que son 783 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,7% en el país y del 63,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



El ministerio informó que suman 2.050 los fallecidos y 111.160 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



Un 93% (3.954 personas) de los infectados de hoy (4.250) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



Según el reporte vespertino, murieron 42 hombres, 20 residentes en la provincia de Buenos Aires de 60, 62, 87, 66, 74, 79, 71, 86, 20, 68, 81, 37, 65, 82, 70, 62, 71, 76 y 65 años; 17 residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 81, 83, 75, 82, 53, 44, 69, 70, 79, 62, 78, 78, 81, 65, 84, 81 y 50 años; 2 residentes en la provincia de Río Negro de 23 y 69 años; 3 residentes en la provincia de Entre Ríos de 85, 70 y 78 años; y uno de 90 años, residente en la provincia de Santa Fe.



Además, 20 mujeres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires de 74, 70, 85, 81, 73, 95, 80, 81, 93, 94 y 47 años; y 7 residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 98, 92, 24, 83, 68, 71 y 57 años; una de 93 años, residente en la provincia de Santa Fe; y una de 83 años, residente en la provincia de Entre Ríos.



Una persona fallecida de 92 años, residente en la provincia de Buenos Aires, no registra dato de sexo, indicaron.



El parte matutino precisó que fallecieron 12 hombres, 7 residentes en la provincia de Buenos Aires de 70, 66, 76, 87, 83, 67, y 57 años; 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 69, 65 y 71 años; 2 residentes en la provincia de Río Negro de 70 y 81 años; y 7 mujeres, 4 residentes en la provincia de Buenos Aires de 77, 81, 56 y 76 años; una de 77 años, residente en la provincia de Río Negro; una de 82 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires; y una de 63 años, residente en la provincia de Neuquén.



Del total de infectados, 1.085 (1%) son importados, 36.398 (32,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 55.836 (50,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.734 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.220; en Catamarca, 2; Chaco, 77; en Chubut, 5; Córdoba, 17; en Entre Ríos, 9; Jujuy, 50; en La Pampa, 1; La Rioja, 3; en Mendoza, 29; en Neuquén, 35; en Río Negro, 28; en Salta, 2; en San Juan, 5; en Santa Cruz, 9; en Santa Fe, 23; y Tucumán, 1.



En tanto, no hubo casos en Corrientes, Formosa, Misiones, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 60.660 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 41.457; Catamarca, 41; Chaco, 2.751; Chubut, 218; Córdoba, 1.020; Corrientes, 127; Entre Ríos, 566; Formosa, 75; Jujuy, 533 y La Pampa, 8.



La Rioja alcanza 157 casos; Mendoza, 367; Misiones, 41; Neuquén, 796; Río Negro, 1.194; Salta, 128; San Juan, 14; San Luis, 13; Santa Cruz, 70; Santa Fe, 591; Santiago del Estero, 37; Tierra del Fuego, 207 y Tucumán, 92.



Un caso de la provincia de Misiones fue reclasificado a la provincia de Buenos Aires.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

Fuente: Télam