Para Suárez, "la Estación Belgrano es un emblema de Santa Fe y debe ser parte de los bienes de la ciudad"

Carlos Suárez, edil santafesino, recordó que el pasado 10 de julio se venció la concesión del uso de la Estación Belgrano, y afirmó que "si no se realizan las gestiones necesarias, los santafesinos podemos perder la Estación Belgrano y no podemos darnos el lujo de que eso ocurra".

En este sentido, el legislador presentó dos proyectos de comunicación; uno para solicitar gestiones del Ejecutivo para renovar el permiso de uso de ese predio; y el otro para que se convoque a diputados nacionales a elaborar una iniciativa para la cesión definitiva del emblemático espacio a la ciudad.

"Los santafesinos recuperamos la Estación Belgrano que estaba abandonada, no solamente por parte del Estado nacional, sino también por la Municipalidad. Llevó mucho trabajo y esfuerzo tener el predio como lo vemos hoy y no podemos volver atrás. Por eso es importante, no solamente prorrogar la concesión, sino avanzar en que este espacio quede en manos de la ciudad, de manera definitiva", afirmó Suárez.

En ese sentido, el concejal se encuentra coordinando una serie de reuniones con distintos diputados nacionales, para avanzar hacia la sesión definitiva de este inmueble a la ciudad de Santa Fe. "Por eso, a través de un proyecto de comunicación, le solicitamos al Ejecutivo que también avance con los legisladores en una iniciativa para que Nación transfiera definitivamente estos inmuebles correspondientes a la Estación Belgrano", finalizó.