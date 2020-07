Santa Fe se prepara para el regreso a clases en agosto

El gobernador de la provincia, Omar Perotti junto a la ministra de Educación, Adriana Cantero, mantuvieron un encuentro virtual con Nicolás Trotta, titular de la cartera educativa nacional, del que también formaron parte otras ocho provincias. El objetivo de la charla fue analizar el retorno a las aulas y la reapertura de las escuelas, actividad que fue suspendida de manera presencial debido a la pandemia por coronavirus.



Durante la reunión por videoconferencia, Perotti manifestó que “en la estrategia con el presidente, todos los gobernadores tratamos de coordinar acciones en educación para comenzar un análisis considerando el regreso a las escuelas”. Asimismo, el primer mandatario santafesino expuso la realidad de la provincia: “Tenemos una provincia con una realidad donde existen dos grandes conglomerados, Santa Fe y Rosario, y un interior con muchas localidades con menos de cinco mil habitantes y en ellas escuelas rurales donde la expectativa es retomar las clases. Estos lugares, a los que consideramos “burbujas comunitarias”, son localidades que no tuvieron casos positivos, donde el mismo directivo tiene su casa en la escuela o donde vive en un pueblo cercano y se puede trasladar como habitualmente lo hacía. Además, en esos pueblos pequeños existe una escuela y muchos de los docentes viven en ese pueblo o pueblos vecinos dentro del área donde no ha habido contagios”.



Perotti agregó que “luego irán surgiendo las evaluaciones en otros departamentos más del centro y norte de la provincia donde se pudiese comenzar a trabajar en el retorno. Junto a los gremios, cooperadoras, intendentes y presidentes comunales, hay que trabajar para el día en que empiecen las clases. Ese día será cuando todos tengamos la tranquilidad que un docente irá a esa escuela con el resguardo sanitario, que un alumno irá también tranquilo y la familia sienta la confianza que el niño o niña irá a la escuela resguardado”.



Por su parte, la ministra Adriana Cantero señaló: “Somos una de las provincias que estamos en condiciones de plantear alternativas posibles para el regreso a clases de manera gradual para cuando finalicen las vacaciones de julio”.



En cuanto a la situación, remarcó que al finalizar el mes de julio se hará una evaluación de la situación sanitaria en el marco de la pandemia. “En nuestra planificación tenemos localizadas cada una de las comunidades, el estado en que está en términos epidemiológicos, como así también las necesidades educativas. Si se trata de lugares que han estado más desconectados, si son los grupos que pueden acceder a un formato de presencialidad y semipresencialidad sin desplazamientos”, detalló.



En tanto, con los estudios preliminares que se están realizando en la provincia, el relevamiento de infraestructura y la inversión que se hará para asegurar las condiciones de los establecimientos educativos “vamos a pensar a partir del mes de agosto nuestros primeros pasos para un posible dispositivo de vuelta a clases, siempre y cuando epidemiológicamente estemos en condiciones de hacerlo porque lo primero es resguardar la salud”, completó Cantero.



Además, informó que Nación va a colaborar con la provincia para que las escuelas puedan mejorar su infraestructura, se puedan adquirir insumos, y para la capacitación previa que se hará con docentes y no docentes ante el próximo reinicio de las clases.