El director de Vicentin sostuvo que no entiende "cuáles son las razones para intentar intervenir o expropiar" la empresa

El director ejecutivo de Vicentin, Máximo Padoan, sostuvo hoy que en la empresa "nunca se dejaron de pagar los sueldos", mientras subrayó que no entiende "cuáles son las razones de intentar intervenir o expropiar" la compañía.

"Seguimos trabajando como lo veníamos haciendo antes de la intención de intervención. Se siguen pagando los sueldos normalmente, como se hizo siempre", indicó. En ese sentido, Padoan insistió en que "nunca se dejaron de pagar los sueldos".

"No entendemos cuáles son las razones de intentar intervenir o expropiar. Hablaron de seguridad alimentaria y ya se terminaron de convencer todos que no tiene nada que ver. Se habló de mantener los puestos de trabajo y nosotros no dejamos de pagar nunca un sueldo", subrayó.

El ejecutivo resaltó: "Probablemente, pecamos de exceso de inversión en un país en el que las reglas económicas cambian todo el tiempo".

Fuente: Noticias Argentinas