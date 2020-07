Uno de los casos positivos confirmados en Rosario corresponde a un niño de 5 años

Con la confirmación de un nuevo caso de coronavirus en Rosario, de un paciente de 5 años de edad que vive en barrio Las Flores, se abrió un nuevo conglomerado de posibles contagios que las autoridades sanitarias buscan corroborar en base a hisopados a su grupo familiar. Un dato que refiere a un posible nexo epidemiológico lo dan los viajes a Buenos Aires de su padre por cuestiones laborales. Ayer, ya se hisoparon seis vínculos estrechos del niño y se reforzó el alerta epidemiológico en este sector vulnerable de la ciudad. Hoy desembarcará el Plan Detectar para concretar testeos masivos en el lugar.

Tras una conferencia de prensa que brindó al mediodía, el secretario de salud municipal de Rosario, Leonardo Caruana, afirmó "Estamos investigando para tener más precisiones y si hubo encuentros afectivos del grupo familiar, y los antecedentes. También el contacto de los padres con Buenos Aires donde los contagios locales tuvieron un 95 por ciento de origen", indicó Caruana.

El funcionario confirmó además que el chiquito de 5 años se encuentra aislado en una sala del Hospital de Niños Zona Norte, centro derivador de referencia, tras ser trasladado desde el centro de salud Nº15.

Anoche se encontraba en una sala del centro asistencial, junto a su madre, en buen estado de salud, según indicaron las autoridades del propio centro asistencial. Cabe recordar que, según los protocolos, cualquier sintomatología de pequeños pacientes que presenten crisis respiratorias se evalúa en este marco. Fue así que el paciente fue testeado luego de comenzar con síntomas compatibles con Covid-19 ya que en un principio presentó fiebre alta y tos.

En tanto ayer se hicieron 6 hisopados y hoy se ampliarán los testeos en el marco del Plan Detectar en barrio Las Flores. El círculo de contactos del paciente fue aislado y se analizan los encuentros sociales y afectivos que tuvo la familia, además del contacto con proveedores de Buenos Aires, lo que le imprime al caso una característica diferente.

Y si bien se está buscando el caso índice y su probable nexo epidemiológico con la zona de alta transmisiblidad, este contagio no está relacionado a los clusters anteriores detectados por el municipio y la provincia.

"No definimos circulación comunitaria y no hay ningún cambio de etapa epidemiológica. Pero a no bajar los brazos", remarcó el funcionario. La advertencia no es menor. Ayer, se registró un nuevo pico en Rosario, con siete nuevos episodios de los 15 en la provincia, un número idéntico al 3 de abril, pero lejos de los 14 casos del 30 de marzo pasado.

"Se trata de 6 adultos de contactos estrecho con casos confirmados que son de conglomerado. Y nuevo caso de Las Flores (el chiquito de 5 años)", dijo Caruana anoche junto a la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano.

Ahora, además de las medidas de prevención, la mirada está puesta en el caso índice que disparó el contagio en Las Flores. "Hay que entender que tendremos días sin nuevos casos y otros con varios. Hasta ahora todos tienen nexo epidemiológico controlado. Por lo que podemos decir que no tenemos casos que no tengan explicación", subrayó Caruana.

Cuando se registran casos en un barrio vulnerable, lo primero que se hace por parte de las autoridades sanitarias locales es geolocalizar a los adultos mayores, definir el escenario que se plantea y trabajar con las organizaciones sociales.

"Al aparecer, en una situación así, sabemos que las condiciones de riesgo y las posibilidades de prevención no se dan en forma similar al resto. Afloran las desigualdades, que generan dificultades con el cuidado. Hay que insistir en la búsqueda rápida y acompañar a las familias que son las que más necesitan ayuda y contención", insistió el secretario de salud.

En rueda de prensa, también se dejó en claro que "por un caso no se va a retroceder. Puede haber alguna limitación a las actividades. Y hay que entender que quizás se tenga que estar yendo y viniendo. No hay etapas sólidas, puede haber movilización en distintas etapas y eso no debe tomarse como un fracaso, sino como parte de la habitualidad", ahondó Caruana para lanzar una nueva advertencia: "Creer que porque estamos en esta etapa estamos inumnes, resulta erróneo porque no no hay vacuna. Si nos relajamos, será más complejo, porque está latente la escalada de contagios".

