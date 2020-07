El paro de colectivos sigue hasta el martes y podría extenderse

Calificada como un “rotundo fracaso”, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvo el viernes una audiencia virtual para intentar destrabar el conflicto por el que no hay colectivos desde el jueves. Se decidió la continuidad del paro hasta el martes inclusive tras la reunión mantenida con autoridades de los ministerios de Transporte y Trabajo de la Nación, y de la que también participaron empresarios de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Luego de la audiencia desde UTA se manifestó que la medida de fuerza por el incumplimiento del pago del sueldo anual complementario "se lleva adelante en todas las ciudades del país, a excepción de Buenos Aires, San Juan y Neuquén”.

Por su parte, el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, manifestó que deben buscarse otras alternativas para conseguir recursos al margen de los subsidios, porque la compensación por esta vía “tiene un límite, porque el Estado no es un chicle”. Para el titular del área, hay que posar la mirada en el mediano plazo para “encontrar mecanismos alternativos que permitan compensar la caídas de recaudación”.

Tras la audiencia realizada este viernes, se pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 7 a la hora 13. Luego de esa reunión, se sabrá si la medida contunúa o no.

“La cámara empresaria manifiesta no poder dar cumplimiento a los compromisos salariales si no existe una compensación de subsidios por la caída de recaudación”, argumentaron las mismas fuentes gremiales. Cabe recordar que el martes, una vez conocida la decisión de la huelga nacional, el secretario adjunto de la UTA local, Marcelo Gariboldi, había dicho a este medio que se adeudan a los trabajadores diferencias salariales que en algunos casos se retrotraen a diciembre; no hay definiciones sobre el pago del medio aguinaldo del mes pasado ni certidumbres de parte de los empresarios respecto de la fecha de depósito de los haberes de junio.

“Se están adeudando (a los trabajadores del sector) diferencias salariales del Sueldo Anual Complementario desde diciembre; hay pendientes otras diferencias de salarios de estos últimos meses, y se no se ha abonado a los choferes el SAC de junio. Tampoco sabemos cuándo vamos a cobrar los haberes de este mes. Ni siquiera se nos adelantó una fecha tentativa del pago”, había declarado el referente.

