Busatto: “Lo que buscamos es beneficiar a los pequeños productores”

El Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, mantuvo un segundo encuentro con referentes de distintas entidades vinculadas a la agricultura familiar, y pequeños productores, para debatir el proyecto de ley que impulsa una reducción impositiva para el sector, a la vez que incrementa la alícuota para los propietarios de grandes extensiones rurales, en una provincia en la que el 60% de las tierras está en manos de apenas el 0,06% de la población.

“La idea es escucharlos, saber qué piensan, qué necesitan, para mejorar la ley, que la ley contemple todas las voces. Lo que buscamos es un sistema impositivo más justo y, en definitiva, beneficiar a los pequeños productores, a la agricultura familiar”, expresó Busatto.

“Necesitamos diversidad. No puede ser todo soja y maíz, soja y maíz. Eso nos trae plagas, que combaten con agroquímicos, y termina con alimentos con químicos”, expresó Eduardo Cerdá, impulsor de la Red Nacional de Municipios, y mencionado como posible titular de la anunciada Secretaría de Agroecología de la Nación. “Es necesario que todo aquel que tenga ganadería, tenga pasturas, tenga una disminución de los impuestos, porque da más trabajo, genera un círculo virtuoso y le da un respiro a los suelos”, insistió.

Por su parte, Sandra Gobbo, productora de Bigand, destacó que es muy bueno que el proyecto deje en claro “que no todo el campo es lo mismo, que quede claro que no todo el campo es latifundio”. “En los últimos cuatro años los pequeños chacareros fuimos exterminados. Nos sacaron nuestros técnicos, no reglamentaron la ley para no ser desalojados. Todas las herramientas para defender a los pequeños productores son buenas”, afirmó.

Por último Celso Sánchez, docente de la Universidad de Río de Janeiro y referente en ese país del movimiento agroecológico, dijo que el proyecto es “extremadamente importante, y tiene la potencia de una semilla para germinar miradas distintas de la relación de la sociedad con la naturaleza”. “El proyecto está muy bien encaminado, alineado con muchos aspectos interesantes de lo que plantean aquí los grupos de agroecología”. agregó.

El proyecto

El proyecto busca modificar el artículo 159 del Código Fiscal de la provincia y, a través de él, gravar con un impuesto inmobiliario adicional a los propietarios de grandes extensiones rurales, que se denominará Adicional por Latifundio. Lo que se recaude conformará el Fondo Solidario para el Desarrollo Agropecuario (FO.SO.D.A.), cuya finalidad será financiar obras, proyectos y programas para el impulso del sector agrícola-ganadero, especialmente en pequeñas localidades de la provincia.

El 38,5% del total se destinará a obras (caminos rurales, entubados y desagües, por ejemplo), el 30% a proyectos y programas en localidades de hasta 1.500 habitantes y el resto se distribuirá entre municipios y comunas.