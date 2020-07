Cantero: “No hemos hecho más que demostrar apertura, diálogo y disponibilidad”

La ministra de Educación, Adriana Cantero, participó este miércoles de un encuentro con diputados de la provincia de Santa Fe para explicar y detallar el plan de trabajo del Ministerio de Educación en sus distintas etapas.

"Brindamos precisiones de trabajo durante cuatro horas", afirmó Cantero. "Hubo respuestas a las consultas con muchas precisiones. Sobre infraestructura, cuando se nos pregunta, hemos tenido que revisar muchas cosas porque somos responsables de los fondos públicos y de cómo los usamos, tenemos que invertir y crecer. Por lo tanto en la obra pública hay que cuidar las necesidades inmediatas que los precios sean razonables", continuó.

"Desde el Ministerio de Educación no hemos hecho más que demostrar apertura, diálogo, disponibilidad para ir abordando todas y cada una de las problemáticas que se nos han planteado", añadió.

Respecto del retorno de clases, la ministra enfatizó que "podemos generar los mejores dispositivos y protocolos, pero todo va a depender de una medida sanitaria. Hoy no hay nada más importante que cuidar la salud. Entonces no es una decisión educativa, es una decisión sanitaria, lo que no impide que tengamos que repensar todas las decisiones educativas en un tiempo de pandemia".