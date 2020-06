Enrique Mammarella fue electo presidente de AUGM

El 77° Consejo de Rectores y Rectoras de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) renovó este lunes las máximas autoridades de la entidad. Con apoyo unánime, Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y Sandra Goulart Almeida, rectora de la Universidad Federal de Mina Gerais, fueron elegidos como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación que nuclea a 40 universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En reunión virtual, desarrollada por la plataforma Zoom, rectores y rectoras de todas las universidades públicas agrupadas en AUGM definieron que Mammarella y Goulart Almeida estén el frente de la entidad hasta el 28 de junio de 2021. Cabe destacar que es la primera vez en la historia que una mujer ocupa la vicepresidencia de la institución.



Trabajar por la igualdad

“Es un orgullo presidir AUGM junto a Sandra”, valoró Mammarella al tomar la palabra para luego enfatizar: “Trabajemos juntos, en equipo, por y para consolidar la igualdad de género en la Asociación”. En esta línea, además, destacó “el trabajo, el compromiso y el aporte de todo el equipo de la entidad y, fundamentalmente, el rol de Gerónimo Laviosa, rector de la Universidad Nacional del Este (Paraguay), quien se desempeñó como presidente hasta ahora”. Luego, remarcó “el valor y el desafío de poner en marcha durante este período el Plan Estratégico de la AUGM y la conformación del Observatorio de la autonomía y los presupuestos universitarios”.

Finalmente, Mammarella ratificó “el compromiso de la UNL con AUGM”, invitó “a todos los representantes de las Universidades miembros de AUGM en acompañarnos en el desafío de seguir consolidando la fuerte presencia de la AUGM en la región aún en este tiempo excepcional” y agradeció “a las rectoras y los rectores por su apoyo, en especial a todos los pares argentinos que hicieron la nominación. Trabajando juntos, en equipo, mancomunadamente, continuaremos jerarquizando a la AUGM”.



Orgullo y compromiso

Por su parte, Goulart Almeida remarcó que “AUGM tiene un papel muy importante en la defensa de las universidades públicas de toda Latinoamérica. En momentos sensibles como los que vivimos, la voz de AUGM se hace sentir fuerte en la región. Por tanto, es una gran satisfacción ser la vicepresidenta de esta valiosa institución”. Luego, valoró que el hecho de ser la primera mujer que ocupa este cargo, “constituye un acontecimiento a destacar y que tiene que marcar un rumbo a futuro”. Finalmente, aseguró que “será un placer trabajar junto al rector Enrique Mammarella en esta nueva gestión”.



Integración universitaria

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) es una red de universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que trabajan para fortalecer y consolidar una masa crítica de recursos humanos de alto nivel, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades instaladas en la región, como la investigación científica y tecnológica, incluidos los procesos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica, en áreas estratégicas.

También lo hace por la formación continua, inscripta en el desarrollo integral de las poblaciones de la región y la interacción de sus miembros con la sociedad en su conjunto, difundiendo los avances del conocimiento que propendan a su modernización.

Entre sus principales actividades académicas se encuentran los comités académicos y núcleos disciplinarios. Además de los programas de intercambios de estudiantes de grado y posgrado, docentes, gestores y administradores de las universidades miembros, en pos de afianzar su formación.

Para conocer más sobre AUGM ingresar en www.grupomontevideo.org



Universidades miembro

Por Argentina participan: Universidad de Buenos Aires (UBA); Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo); Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Universidad Nacional del Litoral (UNL); Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA); Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Universidad Nacional de Rosario (UNR); Universidad Nacional del Sur (UNS); Universidad Nacional de San Luis (UNSL); Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Por Bolivia participan: Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH).

Por Brasil participan: Universidade Federal do ABC (UFABC); Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal do Paraná (UFPR); Universidade Federal do Rio Grande (FURG); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Universidade de Brasília (UnB); Universidade Estadual Paulista (UNESP); Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Universidade de São Paulo (USP).

Por Chile participan: Universidad de Chile (UChile); Universidad de Playa Ancha (UPLA); Universidad de Santiago de Chile (USACH); Universidad de Valparaíso (UV).

Por Paraguay participan: Universidad Nacional de Asunción (UNA); Universidad Nacional de Concepción (UNC); Universidad Nacional del Este (UNE); Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

Por Uruguay participa la Universidad de la República (UDELAR).