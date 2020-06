Bilardo no tiene coronavirus: su hermano confirmó que hubo un error del laboratorio

Jorge Bilardo, hermano del ex entrenador de la selección argentina, confirmó que el Doctor no tiene coronavirus y que todo se trató de un error del laboratorio. “Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivocó, es para matarlos. Casi seguro vuelve al mismo lugar”, publicó en su cuenta de la red social Twitter (@JorgeBilardo).

De esta manera, Carlos Bilardo, quien tiene 82 años y se encuentra en buen estado de salud, en las próximas horas retornaría a la clínica geriátrica de rehabilitación en donde reside hace un tiempo. Vale recordar que por este episodio, el Doctor había sido trasladado al Instituto Argentino del Diagnóstico.

Captura de Twitter

El pasado viernes se informó de manera errónea que Carlos Bilardo tenía coronavirus,aunque se encontraba asintomático y en buen estado de salud. Por este motivo, al día siguiente, el ex entrenador de la selección argentina, fue trasladado desde el geriátrico de Almagro hacia el IADT, sitio que eligió su familia para que fuera atendido por quienes son sus médicos de cabecera desde sus últimas complicaciones de salud.

“Lo pasaron a otra clínica, pero está bien. Es asintomático, con estado de ánimo bueno, comiendo. Por ese lado estamos tranquilos”, había explicado a Infobae una persona cercana a la familia. Aunque se especulaba con que el lunes le hicieran nuevos estudios, Jorge Bilardo confirmó este domingo que su hermano no tiene Covid-19.

The Senior Home se llama la clínica donde pasa sus días el DT desde hace un tiempo bajo cuidados especiales debido al síndrome de Hakim-Adams que le diagnosticaron en 2017 y que deterioró su salud desde entonces. Allí, semanas atrás se confirmaron ocho casos de coronavirus y hasta una muerte de una mujer internada en el lugar. Ante esta situación de alerta, la institución había realizado una serie de hisopados de manera privada a todos los residentes y miembros del personal. En esa primera prueba realizada a principios de junio, Bilardo había dado negativo.

En las últimas horas, los casos de coronavirus confirmados en la clínica a la que con seguridad retornará el Doctor ascendieron a 11, entre ellos un enfermero del lugar. “No lo podemos ver por este tema de la pandemia, pero hablamos por teléfono”, había dicho hace algunas semanas su hermano Jorge. Respecto de la residencia, comentó que es “un centro de rehabilitación grande; son muchos pisos con varios departamentos. Lo atienden muy bien”.

“Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas. Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de fútbol”, agregó sobre cómo pasa los días una de las personas más reconocidas en el ambiente del fútbol argentino, que logró el subcampeonato del mundo con Argentina en el Mundial de Italia 90.

Es importante recordar que Bilardo fue diagnosticado en 2017 con el síndrome de Hakim-Adams, también conocida como hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia normotensiva. A partir de ello, su condición lo llevó a tener una serie de internaciones en los últimos años.

Se trata de una enfermedad neurológica poco conocida causada por un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o cavidades del cerebro. Al aumentar el líquido, los ventrículos aumentan de tamaño y aumenta la presión dentro del cráneo al comprimirse el tejido cerebral colindante, lo que conlleva complicaciones neurológicas.

En junio del 2018, Bilardo había sido operado en el Hospital Sagrada Familia para hacerle “un tratamiento específico consistente en la colocación de una válvula de derivación ventricular”, un proceso enfocado en mejorar su cuadro de salud tras el diagnóstico del síndrome que lo aqueja. “No se murió de casualidad”, confesó por entonces su hermano Jorge.

A mediados del 2019, nuevamente fue hospitalizado, pero esta vez en el IADT: “El paciente Carlos Salvador Bilardo ingresó por un cuadro de deterioro del sensorio en el contexto de su enfermedad de base (síndrome de Hakim-Adams)”, informaron por entonces en un parte médico.