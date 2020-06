Tras registrar su primer caso positivo de coronavirus, Coronda vuelve a fase 3

La ciudad de Coronda registró este sábado su primer caso de coronavirus y las autoridades del Municipio decidieron volver a la fase 3 de la cuarentena. El paciente es un camionero que se contagió durante un viaje laboral en la provincia de Buenos Aires. El domingo será trasladado a un centro de aislamiento.

Tras la confirmación del caso en el reporte epidemiológico que realiza a diario la provincia, las autoridades de Coronda se reunieron junto al comité de crisis para evaluar nuevas medidas sanitarias.

Luego del encuentro, el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, brindó una conferencia de prensa que transmitió Aire de Santa Fe en vivo y en la que informó el regreso a la fase 3 de la cuarentena. "Vamos a tener que retroceder", expresó el mandatario con cierto desánimo.

El primer infectado por coronavirus en Coronda es un camionero de 33 años que el domingo pasado viajó por cuestiones laborales a la provincia de Buenos Aires. Siguió su trayecto hacia Rosario, donde dejó paquetería, y regresó a su casa de Coronda. Entre miércoles y jueves empezó a presentar síntomas compatibles con coronavirus y dio aviso al Samco de la localidad y posteriormente al 0800 de la Provincia.

El resultado del hisopado llegó este sábado.

Ramírez confirmó además que tanto la esposa como la hija del camionero están cumpliendo el aislamiento en su domicilio y no se les realizará el hisopado hasta que manifiesten algún síntoma. Según precisaron autoridades sanitarias en la conferencia, la mujer mayor sólo presenta cefalea y el hombre infectado tiene un cuadro gripal pero se encuentran en buen estado en general.

Otros contactos estrechos que mencionó el paciente también están siendo controlados y se encuentran bajo aislamiento obligatorio. Se trata de los dueños de la empresa para la que trabaja el camionero y que tuvieron contacto con él al momento de su llegada a Coronda. "Hemos clausurado la parte de oficinas del frente de la empresa", aseguró el intendente local y detalló que la dirección de Epidemiología está encargada del aislamiento de estos contactos como así también de investigar la cadena de personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente.

Durante la conferencia de la que participaron periodistas locales, Ramírez precisó que se pondrá en funcionamiento el centro de aislamiento de la zona para alojar allí al camionero. "Esta noche vamos a poner en condiciones el lugar para trasladar mañana a primera hora a esta persona", detalló.

Ante la pregunta de la prensa sobre cómo pudo ocurrir el contagio, el intendente de Coronda expresó: "Algo falló, sin dudas". "Tal vez cuando bajó al mercado -en Buenos Aires- no se puso el barbijo, no se lavó las manos o no se quitó el traje blanco", especuló el mandatario con cierto enojo por lo que implica para los corondinos dar marcha atrás en la cuarentena.

"Hay momentos que no funciona el control sobre la ruta 34", denunció Ramírez. "En toda la provincia son muy pocos los controles. Sí hay controles muy fuertes en el perímetro de la provincia, pero en las localidades no", continuó.

Sobre las medidas sanitarias a tomar tanto con el vehículo del camionero como con el resto de los camiones que se desplazan hacia localidades con circulación del virus, el intendente expresó: "Nos han dicho que la fumigación de los vehículos no es un elemento de seguridad, sino solo para tranquilizar a la gente".

