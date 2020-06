El ex técnico del seleccionado argentino de fútbol Carlos Salvador Bilardo tiene coronavirus pero está "asintomático y en buen estado", informaron esta noche allegados a su familia.



Bilardo, DT campeón del mundo con Argentina en el Mundial México 86 y subcampeón en Italia 90, permanecía esta noche en la institución donde reside (The Senior Home), en el barrio porteño de Almagro, aunque sus familiares analizaban trasladarlo a una clínica, según contaron los allegados en diálogo con Télam.



El "Narigón" ya había sido testeado por Covid-19 hace unas semanas a raíz de la aparición de un caso en la residencia donde vive, pero entonces había dado negativo.



En las últimas horas, sin embargo, fue sometido a nuevas pruebas que dieron positivo, pero "está bien, asintomático y de buen humor", informaron las fuentes cercanas a la familia del ex DT.



Además del ex técnico, otras diez personas que viven en el geriátrico dieron positivo a los tests de detección del Covid-19.



Bilardo, símbolo de Estudiantes de La Plata, de 82 años de edad y que permanece aislado en una habitación de la institución porteña donde reside, padece desde hace algunos años el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica.



La noticia de su contagio se replicó rápidamente en medios extranjeros, sobre todo en Colombia, donde Bilardo trabajó en su selección y en Deportivo Cali (lo llevó hasta la final de la Copa Libertadores de 1977, en la que perdió con Boca Juniors).



También en las redes sociales se reprodujeron las palabras de aliento al "Narigón". "Fuerza Doctor", fue el mensaje destinado al ex jugador de San Lorenzo, Español y Estudiantes y también ex DT de Boca Juniors, Sevilla de España y el seleccionado de Libia.



El sitio oficial de Estudiantes de La Plata, a última hora, escribió un mensaje de apoyo y respaldo hacia la figura del emblemático entrenador: "Este partido lo jugamos con vos, Carlos! Fuerza Bilardo".

Fuente: Télam