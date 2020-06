La UNL fue sede de una nueva y exitosa jornada de donación de sangre

Una nueva y exitosa jornada de donación de sangre se concretó este miércoles en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Setenta santafesinos y santafesinas se acercaron voluntariamente al emblemático edificio para ser parte de esta iniciativa solidaria que se desarrolló en el marco de las acciones organizadas por el Día Mundial del Donante de Sangre. Se trató de la tercera acción de este tipo llevada a cabo en la Manzana Histórica, ya que las dos primeras se concretaron el 1 y 16 de abril. Entre las tres instancias, se acercaron 245 voluntarias y voluntarios.

Cabe señalar que la iniciativa fue organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCM-UNL), el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio).



Compromiso y solidaridad

“Estamos trabajando articuladamente entre la Facultad de Ciencias Médicas, áreas de Rectorado de la UNL y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe a través de Cudaio en esta tercera jornada de donación voluntaria de sangre”, explicó Katya Zuska, secretaria de Extensión de FCM-UNL, para luego enfatizar: “Donar sangre es muy importante, ya que hay muchas personas que la necesitan de manera cotidiana. Además, tenemos que tener en cuenta que el contexto de pandemia por el que estamos atravesando esta acción se torna cada vez más necesaria ya que en este tiempo ha mermado la cantidad de donantes voluntarios. Donar sangre es donar vida; es necesario ser solidarios y comprometernos en este tema”.

Finalmente, Zuska valoró “el compromiso de la Universidad y de la Facultad, el esfuerzo incansable de Cudaio y la solidaridad de los santafesinos y las santafesinas que se presentaron voluntariamente en estas tres jornadas para donar su sangre para quienes más lo necesitan”.



Donar sangre, donar vida

Por su parte, el Subdirector de Cudaio, Martin Morejón valoró “el trabajo conjunto entre el área de Hemoterapia de Cudaio, FCM y UNL. Hemos tenido excelente convocatoria en las tres jornadas de donación. En las dos primeras asistieron 175 personas y en esta tercera contamos con 70 voluntarios y voluntarias más. Esto permite que muchos santafesinos y muchas santafesinas cuenten con la sangre que necesitan para una transfusión y, así, salvar sus vidas”.

En esta línea, Morejón explicó que “las tres jornadas desarrolladas en Rectorado de la UNL son parte de una estrategia que venimos trabajando desde Hemoterapia de Cudaio promoviendo la donación voluntaria de sangre. Si todos y todas lo hiciésemos cada cuatro meses, nuestro sistema de Salud estaría abastecido de sangre para atender cualquier emergencia. Cuando se hace de manera voluntaria, la donación es de mayor calidad y seguridad”.



Donación voluntaria y segura

Durante la jornada de donación, los organizadores garantizaron las medidas de seguridad sanitarias a donantes y al personal de salud. Cabe recordar que para donar son requisitos tener más de 18 años, pesar más de 50 kg, concurrir con DNI, sentirse bien al momento de donar sangre, es decir no presentar síntomas de ninguna enfermedad, no padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre Hepatitis B o C, Chagas, entre otras. Por último, es importante recordar que al momento de donar sangre, no es aconsejable concurrir en ayunas. Para ampliar esta información, ingresar en www.cudaio.gob.ar/donacion-de-sangre/

Cabe recordar que el 1° y 16 de abril el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral fue marco para otras dos exitosas jornadas de donación de sangre.