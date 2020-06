Agredieron a un playero de una estación de servicio por exigir el uso del barbijo

Por Santotomealdia

Un trabajador de la estación de servicio Axion de calle Hernandarias al 2300 fue agredido por negarse a cargar combustible a un cliente que no tenía puesto el barbijo obligatorio. El hecho ocurrió este martes por la tarde-noche y fue denunciado en la Comisaría 12 de nuestra ciudad.

Alrededor de las 19 horas, Ernesto Ramón S., de 57 años, llegó en su auto a la estación de servicio, pero no tenía puesto el barbijo o tapabocas, de uso obligatorio en toda la provincia de Santa Fe. El playero, de 32 años, le explicó que no podía cargarle combustible en esas condiciones y, luego de una breve discusión, el hombre le dio un golpe de puño en el rostro.

“El cliente viene siempre, es un hombre mayor y nos sorprendió la reacción”, relató esta mañana una mujer, compañera de trabajo del empleado agredido.

Al brindar detalles del hecho, la mujer contó que la conducta del cliente fue violenta desde un primer momento. Apenas el playero le explicó que no podía cargarle combustible si no se colocaba un barbijo, el hombre comenzó a grabarlo con su teléfono celular y a hablarle en tono desafiante. “Él le dijo, grabame todo lo que quieras, pero sin barbijo no te puedo cargar”.

“Mi compañero se dio vuelta para seguir atendiendo a otros clientes y le dio una trompada. Lo lastimó en la boca”, detalló la mujer. Y agregó: “por lo que tenemos entendido es empleado del Hospital SAMCo. Trabajando en ese lugar, debería dar el ejemplo”.

La empleada de la estación contó que diariamente se viven muchas situaciones desagradables, aunque la de este martes fue la más violenta. Según contó, es mucha la gente que llega al lugar sin el tapabocas de uso obligatorio.

“Nosotros estamos ocho horas con el barbijo y no es cómodo tenerlo, pero hay que usarlo”, concluyó.

Según confirmaron fuentes policiales a Santotomealdia, Ernesto Ramón S. fue aprehendido e identificado. Además, el fiscal de turno dispuso que se le inicie una causa por Lesiones Leves Dolosas.