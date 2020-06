Conferencia virtual "El futuro de las ciudades post(?) COVID-19"

"El futuro de las ciudades post(?) COVID-19" es el eje central de la conferencia virtual que brindará Elkin Velásquez, representante regional del Programa ONU-Habitat para América Latina y el Caribe, con sede en Río de Janeiro, Brasil. Esta propuesta gratuita será transmitida por la plataforma Zoom este martes, a las 18:30. Quienes estén interesados en participar, deben completar un formulario de inscripción online para recibir el enlace de acceso en su correo electrónico. Se trata de una actividad organizada por el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral (IEA Litoral), la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UNL) y la Municipalidad de Santa Fe.

Este encuentro virtual es parte de un ciclo de conferencias abiertas con investigadores de renombre internacional, con el eje en discutir las repercusiones de la Pandemia del COVID-19 y el pos COVID-19. La primera conferencia fue desarrollada por el docente e investigador Carlos Pérez Llana. “Hicimos una convocatoria a las facultades UNL y otras dependencias para movilizar y comprometer a la comunidad académica de la UNL y la región a participar. La primera conferencia del ciclo fue coordinada con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en este segundo encuentro trabajamos junto a la FADU y la Municipalidad de Santa Fe”, explicó el director científico del IEA Litoral, Gonzalo Sozzo.

Impacto de la pandemia en las ciudades

“El Coronavirus ha generado una crisis multidimensional: crisis sanitaria asociada a la pandemia, crisis económica vinculada a las medidas tomadas en respuesta a pandemia, crisis social dada la combinación de la crisis sanitaria y económica, crisis política en algunos países, entre otras. Todas estas situaciones han generado una crisis de las interacciones sociales, económicas e institucionales”, afirmó Velásquez.

En esta línea, indicó: “Los impactos más importantes se viven en las ciudades y no de manera homogénea: los más pobres sufren más. Vale la pena revisitar el impacto de esta crisis en las ciudades de América Latina y, sobre esta base y teniendo en cuenta los altos niveles de incertidumbre, observar, discutir y hasta formular preguntas, sobre las formas en que las ciudades están respondiendo y en las que necesitarían o podrían responder”.

“En cuanto a lo urbanístico, deberemos poner el foco en los más vulnerables. Vamos a necesitar mucha capacidad de adaptación, innovación y de trabajo colaborativo. En pleno siglo XXI debemos seguir creando las condiciones para que se consoliden liderazgos desde diferentes ámbitos, no solamente desde la política tradicional y no necesariamente de tipo verticales, sino de aquellos que faciliten conversaciones multidimensionales, a nivel colaborativo”, afirmó el especialista en declaraciones a LT10.

Acerca del IEA Litoral

El IEA Litoral es un instituto de investigaciones interdisciplinar, de base universitaria, que tiene una vocación de apertura hacia la comunidad, reflejada en su preocupación por los problemas a la vez que globales con un fuerte impacto local, por la mejora de las condiciones de vida locales y por contribuir a la planificación de mediano y largo plazo a nivel local y regional.

Se constituye sobre una alianza institucional entre la UNL y el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Fue creado para promover el diálogo interdisciplinar sobre los grandes problemas contemporáneos, a través de un fuerte compromiso con la internacionalización de la investigación, mediante la inserción y creación de redes de investigación y el intercambio de investigadores provenientes de diferentes geografías y culturas.

Su objetivo a largo plazo es seleccionar y recibir para vivir en Santa Fe a investigadores y equipos de investigación de la UNL y extranjeros provenientes de diferentes continentes, de todas las áreas del conocimiento y las artes.