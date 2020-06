Fernández y Delgado analizaron el caso Vicentin: "No nos aferramos a los instrumentos", dijo el interventor

El interventor en la empresa Vicentin, Gabriel Delgado, se reunió este domingo por la tarde con el presidente Alberto Fernández para analizar "todas las alternativas" para el salvataje de la empresa en concurso de acreedores y aclaró que el gobierno "no se aferra a los instrumentos".



"Con Alberto Fernández analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos", sostuvo Delgado en su cuenta de Twitter.

Y destacó que "el propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar".

El presidente Fernández dijo recientemente que si la justicia no acepta un plan impulsado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, (de intervención sin expropiación) y si se mantiene la restitución judicial del directorio de Vicentìn "no queda otro camino posible más" que la expropiación.



En tanto, bloques de la oposición de la Cámara de Diputados avanzaban en la elaboración de propuestas alternativas para el rescate de la empresa.

Fuente: Télam