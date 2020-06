El Presidente advirtió que si la Justicia rechaza la propuesta por Vicentin estará obligado a expropiarla

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la expropiación de Vicentin continúa como una posibilidad, aunque aseguró que sigue en "la búsqueda de un solución acordada".

Al referirse a la propuesta presentada, alertó: "Si el juez me dice que no, nosotros estaríamos obligados (a expropiar), porque no hay otra solución".

"Con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, nos pusimos a ver alternativas", destacó y argumentó: "Me pedían que escuchara una opción y escuché una que me garantiza que los que llevaron a la debacle a la empresa, salgan de la administración ya, que sean removidos quienes llevaron a esta situación de desastre a Vicentin".

De ese modo, apuntó: "Nosotros no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa porque son los causantes del problema".

Fuente: Noticias Argentinas