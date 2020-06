Nueva jornada de donación de sangre en Rectorado de la UNL

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, este miércoles 24 de junio de 10 a 15 horas se desarrollará una nueva jornada de donación de sangre en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. Se trata de la tercera acción de este tipo llevada a cabo en el emblemático edificio de bulevar Pellegrini 2750, ya que las dos primeras se concretaron el 1 y 16 de abril.

Para participar como donante es preciso completar la planilla publicada en el siguiente enlace: https://cudaio.gob.ar/donacion-de-sangre/

La confirmación de inscripción se realizará a través de correo electrónico en el que a los donantes seleccionados se les asignará un turno específico. Cabe señalar que la actividad es impulsada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud provincial a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (CUDAIO) y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCM-UNL),



Donar sangre, donar vida

Durante la jornada de donación, los organizadores garantizarán las medidas de seguridad sanitarias a donantes y al personal de salud. Para donar son requisitos tener más de 18 años, pesar más de 50 kg, concurrir con DNI, sentirse bien al momento de donar sangre, es decir no presentar síntomas de ninguna enfermedad, no padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre Hepatitis B o C, Chagas, entre otras. Por último, es importante recordar que al momento de donar sangre, no es aconsejable concurrir en ayunas.

Cabe recordar que el 1° y 16 de abril el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral fue marco para dos exitosas jornadas de donación de sangre.