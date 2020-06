La Provincia entregó créditos del Fondo de Asistencia Financiera a MiPyMEs del departamento La Capital

El gobierno provincial entregó este jueves créditos a MiPyMEs de la ciudad de Santa Fe y su región que resultaron afectadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio y que fueron beneficiarias del Fondo de Asistencia Financiera, creado por el gobernador Omar Perotti mediante el decreto N° 355/20. El acto se llevó a cabo en el Molino Fábrica Cultural (bulevar Gálvez 2350), en la capital provincial.



Se trata de créditos de hasta $ 100.000, con una tasa del 13,5% anual y un plazo total de 18 meses para su devolución, que incluye seis meses de gracia. La asistencia tiene por objetivo contribuir al sostenimiento de la actividad económica de las MiPyMEs industriales, de servicios y comerciales que no hayan estado exceptuadas del aislamiento social, y será materializada a través de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (Ader).



En la oportunidad, el secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Juan Marcos Aviano, reconoció que “los rubros más afectados en la pandemia son los comercios y servicios. Por eso, cuando diseñamos las distintas estrategias de intervención se diseñaron líneas crediticias accesibles para todos aquellos rubros que la han pasado mal durante la cuarentena”.



“Luego, lo que también diseñamos a pedidos del gobernador (Omar Perotti) y del ministro (de la Producción, Daniel) Costamagna, es la Asistencia Económica de Emergencia que es un aporte no reintegrable para aquellos sectores que no pudieron trabajar durante la cuarentena y, algunos de ellos que siguen sin poder abrir sus puertas como los jardines maternales, los salones de eventos generales e infantiles, las canchas de fútbol 5 y de paddle, los peloteros, los transportes escolares, con los cuales estamos haciendo un trabajo de coordinación para que tramiten la ayuda y les llegue”, destacó.



“Incluso, muchos de los solicitantes de los créditos de Ader pueden optar por la Asistencia Económica de Emergencia, posibilidad que estamos coordinando con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Arraigo para que todos los sectores productivos de la provincia tengan este acompañamiento a través de estos créditos y subsidios”, o con la intervención de todos os niveles como hemos hecho a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas S.A. (Assa) y con aquellos programas para la regularización de los tributos provinciales”, sostuvo el funcionario.



“Hasta la fecha tenemos más de 2.800 solicitudes. Estamos tramitando el primer pago a los primeros 600 anotados que han cumplido con la documentación requerida. Es importante aclarar que la inscripción será hasta el 30 de junio y, en cada etapa de pago, se podrá ingresar con sus datos para, posteriormente, hacerles una transferencia bancaria. Toda la carga de información se hace una sola vez en el sitio web del gobierno provincial, en el link “asistencia económica de emergencia”.



A su turno, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, recordó que “el fondo es de 125 millones de pesos, de los cuales la Agencia tiene un fondo total de 21 millones para distribuir. Son 64 créditos que en total rondan los 6 millones de pesos”, explicó.



Medina destacó “la rapidez con la que se actuó frente a la demanda de los distintos sectores, fundamentalmente de aquellos que no pudieron trabajar o estuvieron diezmados en cuanto a la atención al público. Hace un mes estábamos firmando el convenio para instrumentar esta herramienta, y hoy ya estamos entregando los primeros créditos”, y valoró “el esfuerzo enorme que hicimos con la provincia, que hoy pone los recursos cerca de los sectores que los están demandando en este marco de la pandemia”, señaló.



“Los interesados en acceder a los beneficios tienen que ingresar a la página web de Ader (http://www.adersantafe.org.ar/). Allí van a encontrar un formulario de precalificación donde las instituciones que integran Ader realizan la evaluación de cada uno de los sujetos de crédito y, si están comprendidos dentro de las actividades de comercios y servicios y micropymes industriales no exceptuadas en el decreto N°355, se las aprueba y queda sujeta al análisis de garantías”, finalizó el funcionario.



Por su parte, el presidente de Ader, Carlos Fertonani, dijo que “es un buen momento para destacar y agradecer primero a la provincia que enseguida reaccionó al pedido de asistencia y reconoció en la Agencia un puente para poder hacerlo. Tenemos más de 300 solicitudes que se están procesando, creo que vamos a poder cumplir con todos, no todos pidieron los 100 mil pesos, recordemos que hay 21 millones. Vamos a realizar la entrega desde hoy hasta el miércoles entregando a más de 100”, expresó.



Finalmente, Federico Barberis, de la Cervecería Ragnarock, señaló que “para nosotros esta ayuda es importante porque nos va a permitir potenciar una unidad del negocio para la venta de latas y botellas y llegar al consumidor, poder generar un canal de ventas ya que nos vimos muy afectados al estar los bares cerrados”.