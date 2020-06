El técnico de River, Marcelo Gallardo, rompió el largo silencio de los protagonistas del fútbol argentino durante la suspensión del fútbol por el coronavirus. Lo hizo un día después de que el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, dijera que los entrenamiento recién podrían retomarse cuando todo el país estuviera en la fase 4 de la pandemia, y el entrenador apuntó duramente contra la cúpula del organismo.

Las frases del técnico de River:

-"Es muy difícil este momento por la incertidumbre que existe, que se genera y que cada vez es más difícil de asimilarla pero no solo para los futbolistas o para todos los que estamos en esta actividad, sino para todos".

-"Ya pasaron más de 90 días en los cuales el futbolista no puede iniciar una actividad y por lo que entendí ayer el presidente de la AFA también anunció que hasta que en todo el país no se encuentre en una fase 4 para permitir la actividad, esto me hace creer que el fútbol tampoco se va a activar de acá a corto o mediano plazo".

-"Me parece que el fútbol argentino no va a tener mucha actividad porque no creo que cambie mucho esto en el corto plazo. El virus estará circulando por nuestro país; si hoy restringen la actividad es por algo y no creo que cambie en agosto salvo que haya presiones para activar. A mí eso me generaría dudas porque por cómo viene la cosa y por lo que dicen los especialistas y las autoridades, esto viene para largo".

-"Lo que a mí me hubiese gustado saber cuando se empezaban a habilitar algunas actividades y es algo que vengo sosteniendo es por qué no empezamos a dialogar. Podríamos estar compartiendo información u opiniones para que esto que se está viviendo no sea tan pesado, me parece que el fútbol dentro de los cuidados y protocolos podía empezar a activarse de alguna manera, aunque sea generar un diálogo pero no había mucho deseo, yo lo manifestaba a través del presidente de nuestra institución".

-"Me preocupaba mucho que no había voces oficiales que nos dijeran hacia dónde íbamos o donde estábamos parados. Tengo voces alineadas en el mismo sentido de otros técnicos o conocidos sobre que este tema no se aguanta más, se tendría que haber tratado esto en algún momento de aunque sea iniciar una conversación y no estar en una incertidumbre total como nos tenía la casa madre de nuestro fútbol"

-"Todo el mundo entiende y pone por delante de todo la salud y la vida de las personas, esta clarísimo. En su momento dijimos que el fútbol es una actividad que para nosotros es tan importante social y culturalmente pero que tal vez hoy no es imprescindible en este momento, entendemos que hay cosas mucho más importantes como respetar la salud, pero de ahí a no hacer nada, a quedarnos cruzados de brazos, a no poder debatir sobre posibilidades me parecía demasiado, creo que debíamos trabajar en conjunto y ver de qué manera activar".

-"Estamos todo en la misma, hay mucho deseo de poder activarnos de apoco con los protocolos necesarios".

-"Cuando decidimos no jugar la Copa de la Superliga se ponían en fila para pegarnos y así sabemos que cada vez que salimos a decir algo puede haber una represealia. Yo no tengo miedo de salir a hablar pero muchos otros sí".

-"Todo el tiempo le manifestaba a D'Onofrio mi sensación y tampoco había mucha respuesta, si bien él pensaba igual que yo y me lo transmitía".

-"Tengo deseo de poder hacer mi trabajo, no de ir a comer un asado con amigos".

-"No sé si vamos a jugar en septiembre, en octubre o este año, por eso me imagino yo que hay tanta cautela pero el mundo nos va enseñando algunas cosas, cómo se han activado en otros lugares, tal vez no tenemos que mirar a Europa porque están en una etapa diferente pero yo me pregunto por qué no poder activar a los equipos o jugadores que están en las provincias que no tiene circulación del virus, ¿por qué no? ¿Por qué restringir esa posibilidad?".

-"No es normal estar 100 días sin actividad".

-"Que puedan jugar en otras provincias está bien. No se trata de sacar ventaja sino de liberar la mente de los futbolistas que viven de esto. Si yo no puedo, esperaré a que las autoridades sanitarias nos lo permitan pero no le cortemos la posibilidad a los futbolistas que no tiene problema en sus provincias, esto es salud. Si lo pueden hacer, ¿por qué le vamos a cortar esa posibilidad? Es muy injusto. Si no sabemos si vamos a volver a jugar este años, ¿que ventaja vamos a sacar?".

-"Es un riesgo muy grande que están corriendo los futbolistas. Cuando vos estás sin entrenar durante tanto tiempo y después tener que retomar para competir los deja expuestos".

-"Debe haber un pacto entre los dirigentes de AFA de estar todos en la misma sintonía y nadie debe querer in en contra de lo que dice su presidente. Yo hablo porque puedo decir lo que pienso, porque tengo libertad de expresión, no todos tenemos que estar de acuerdo pero sí podemos debatir".

Sobre su futuro en el fútbol argentino: "Si yo no me replanteara cosas no estaría hablando como hablo. Me estoy replanteando cosas, me vengo replanteando cosas hace tres meses, desde que arrancó esto. Yo no estoy en mi casa sentado mirando una película o tomando mate, esto me preocupa realmente. Estoy muy preocupado con lo que viene en el fútbol argentino".

-"No está dentro de mis posibilidades eso de generar dudas con relación a mi continuidad. Cuando yo digo que me replanteo todo es porque no sabemos hacia dónde vamos, creo que no hay mucha visión. Me da la impresión de que vamos para adelante 'y después vemos'. A mí no me gusta improvisar, puedo improvisar un cambio y hasta una idea, pero no todo"

-"A mí me gustaría que el ministro de Salud me diga cómo puede una industria con 500 empleados trabajar con protocolo el fútbol y no pueda volver el fútbol de a tres o cuatro jugadores por turno, con protocolo".

- Sobre las decisiones de la AFA de suprimir los descensos: "Se han apresurado a tomar decisiones. No estaban esperando cómo íbamos a transitar lo que pasa, me parece que se tomaron decisiones aceleradas, que decidieron ejecutarlas y a partir de ahí dijeron ‘vamos a ver qué pasa’. Yo veo un fútbol que va a ir en decadencia. Nuestro campeonato viene siendo devaluado desde que hace seis o siete temporadas que no respetamos un mismo formato, pero no devaluemos más. Ahora no se sabe cuál es el formato del torneo que vamos a seguir jugando o si es que vamos a jugar.

Fuente: Todo Noticias