El presidente de Honduras y su mujer están contagiados de coronavirus

América es, desde hace semanas, el continente más afectado por la pandemia de coronavirus. Son cinco los países que más preocupan: Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile y México. En Centroamérica el coronavirus está presente pero sin fuerza particular y sin embargo hoy fue noticia: el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dio positivo. Fue él mismo quien lo confirmó. "El fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de Covid-19", dijo el mandatario, de 51 años, en un mensaje televisado. Asimismo contó que su esposa, la primera dama Ana García, también está infectada.

"Por consejo de los médicos me trasladaré a una clínica para ser evaluado por los especialistas y guardar reposo bajo supervisión médica", dijo Hernández y añadió que también se están tomando "medidas preventivas con todo el personal" que trabaja con él. "Sabíamos que estábamos expuestos y con gran riesgo, como lo han estado muchos de los presidentes y dirigentes de otros países".

Asimismo, según publica el diario El Mundo, el mandatario hondureño explicó que seguirá en sus funciones mediante el teletrabajo, que empezó un tratamiento para tratar sus "síntomas leves" ( MAIZ, una fórmula de cuatro medicamentos que promueve Honduras para atajar la enfermedad en los primeros días) y que de momento su esposa es "asintomática".

Hernández lamentó a la vez que el sistema hospitalario local "colapsara" por la cantidad de contagiados, pero dijo que brigadas en San Pedro Sula y la capital, los centros de mayores contagios, salieron para atender a los enfermos en sus casas. El sistema de riesgo anunció anoche que los enfermos aumentaron a 9656, con 478 casos nuevos, y que los muertos llegaron a 330, en una población de 9,3 millones de habitantes.

Quién es el presidente

Nacido el 28 de octubre de 1968 de una familia rural de clase media baja del departamento occidental de Lempira, Juan Orlando Hernández, JOH, como se lo conoce popularmente, ocupa la presidencia de Honduras por segundo periodo consecutivo de cuatro años.

Ganó las presidenciales de 2013 para el periodo 2014-2018 pese a que la Constitución prohibía la reelección. Pero los miembros de la Sala Constitucional eliminaron esa traba con un recurso presentado por un grupo de diputados afines. Asumió en enero de 2018 tras fuertes protestas de la oposición, que denunciaba "fraude" en las elecciones de noviembre de 2017.

Desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo, Hernández se mostró al frente de la estrategia de combate y prevención del coronavirus. La pandemia creció en el país pese al toque de queda establecido el 16 de marzo para obligar al aislamiento social. De hecho el gobierno sacó militares y policías a las calles para presionar a la población a quedarse en casa.

"Seguimos en la lucha y confiamos en Dios que vamos a salir adelante de esta situación. En lo personal confío en Dios, en los médicos hondureños y en los medicamentos que estamos usando para combatir esta enfermedad", aseguró el presidente en su mensaje. "Y así como muchos se han recuperado hasta ahora, en algunos días volveremos a la actividad normal. Confiemos en Dios y en la capacidad que tenemos los hondureños de vencer la adversidad", finalizó.