La UEFA confirmó que la Liga de Campeones se completará en Portugal con nuevo formato

La UEFA confirmó este miércoles que la Liga de Campeones de Europa se completará a partir de los cuartos de final en Lisboa, Portugal, mientras que la Liga de Europa se mudará a Alemania, todo a partido único y a puertas cerradas. Así lo votó el Comité Ejecutivo en una reunión por videoconferencia encabezada por el presidente de UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.

La "Champions" se reanudará el 7 y 8 de agosto con los partidos pendientes de octavos de final (Bayern Múnich 3- Chelsea 0; Barcelona 1- Napoli 1; Manchester City 2- Real Madrid 1; y Juventus 0- Olympique de Lyon 1) cuyas localías todavía no están confirmadas. Las autoridades dejaron pendiente la decisión sobre si estos partidos se jugarán en los estadios de los equipos locales o si se trasladará directamente a Portugal.

"Sin duda, los clubes prefieren que se juegue su partido en su campo, pero la salud es lo primero", advirtió Ceferin en la conferencia de prensa virtual que brindó luego de la reunión del Comité Ejecutivo.

En este caso, la UEFA ya eligió al Estadio do Dragão en Oporto, y el estadio D. Afonso Henriques en Guimarães, para los cuatro partidos de octavos de final, si finalmente se decide trasladarlos a Portugal.

Liga de Campeones

Los equipos que ya tienen asegurada su presencia son Paris Saint Germain, de Francia; Atlético Madrid, de España, que eliminó al vigente campeón Liverpool, de Inglaterra; Atalanta, de Italia; Leipzig, de Alemania. Ya con los ocho clasificados, los cuartos de final del torneo más importante de Europa se jugarán entre 12 y el 15 de agosto en Lisboa y los cruces se definirán a través de un sorteo que todavía no tiene fecha fijada.

Serán partidos de eliminación directa ya que al ser en sede neutral, se definió que no habrá partidos de ida y vuelta. El 18 y el 19 del mismo mes serán las semifinales y la final se fijó para el domingo 23 de agosto. Los cuartos de final, semifinales y final se dividirán entre el estadio da Luz de Benfica y el estadio José Alvalade de Sporting Lisboa. Liverpool, el último campeón, fue eliminado por Atlético Madrid

Todos los partidos se jugarán a puertas cerradas aunque Ceferin no descartó otra posibilidad: "Si tengo que contestar ahora, diría que no, pero las cosas están cambiando muy rápido. Hace un mes, no sabíamos si jugaríamos ésta competición y ahora lo vamos a ver. Todavía no lo hemos decidido, lo estudiaremos a principios de julio".



Liga de Europa

Este torneo, por su parte, se mudará a Alemania que tendrá a disposición cuatro sedes: Duisburgo, Gelsenkirchen, Düsseldorf y Colonia. Los pendientes de los octavos de final se jugarán entre el 7 y el 8 de agosto y al igual que con la "Champions" resta definir si se respetarán las localías o se jugarán en campo neutral.



Las series entre Inter- Getafe y Sevilla- Roma que fueron suspendidas antes de su inicio se definirán a partido único en sede a confirmar. Entre el 10 y el 21 de agosto se completará el torneo con el formato de "Final 8" con cuartos de final, semifinal y final con partidos de eliminación directa. Los cruces se sortearán el 10 de julio en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Todos los participantes de las competiciones europeas tendrán la posibilidad de realizar tres cambios en las listas de buena fe que no podrá superar los 25 futbolistas y se aprobó que durante los partidos podrán realizar cinco modificaciones. La UEFA también decidió que Estambul, que era la sede original de la Champions de este año, recibirá la final de 2021 y lo mismo sucederá con Gdansk (Polonia) que iba a organizar el partido decisivo de la Liga de Europa.



A su vez, se votó el estadio Puskas Arena de Budapest (Hungría) como la sede de la final de la Supercopa de Europa a disputarse el 24 de septiembre, en lugar de la ciudad portuguesa de Oporto. La Liga de Campeones femenina tendrá un formato similar que se llevará a cabo en España en los estadios de San Mamés, de Bilbao, y el estadio de Anoeta en San Sebastián. El sorteo de los partidos se realizará el 26 de junio.



La próximo edición de la Liga de Campeones, correspondiente a la temporada 2020/21, se sorteará en Atenas, Grecia, comenzará el 8 de agosto con las fases previas y la de grupos tiene como fecha estimada de inicio el 20 de octubre.

Fuente: Télam