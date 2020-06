El Gobierno Nacional moderniza y relanza el programa de parques industriales

El gobierno nacional tiene a la firma el decreto por el cual relanzará las políticas de promoción del sistema de parques industriales, con la incorporación de nuevas figuras vinculadas con la producción y un nuevo esquema de incentivos que contempla un incremento sustancial de los aportes no reintegrables y una bonificación de tasa de interés para obras.



La nueva norma que reemplazará al vigente Decreto 915/2010 está a disposición de la firma del presidente Alberto Fernández, confirmaron fuentes oficiales a Télam, y fue elaborada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su secretario de Industria, Ariel Schale.



El Presidente había anunciado el fortalecimiento del programa en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias, el primero de marzo, entre otros ejes para apuntalar el sistema productivo como el énfasis en las exportaciones, un marco tarifario competitivo, el desarrollo de proveedores locales y el impulso del sistema científico-tecnológico.



Así, será presentado como una de las herramientas principales para la salida de la crisis, como espacios de aglomeración de la actividad productiva, donde se conforman polos con diferentes capacidades que se pueden complementar, y con la facilidad de aplicar buenas prácticas productivas y sanitarias.



En este marco, el Gobierno acaba de decidir -días atrás- en la última modificación presupuestaria, el incremento de las partidas para el Programa Nacional de Parques Industriales, lo que incluye la puesta en funcionamiento de un centro de producción de soluciones tecnológicas por $ 2.287 millones.



Las fuentes consultadas explicaron que entre los puntos principales que contendrá el decreto se resalta "la conceptualización de una nueva política industrial de amplia cobertura territorial para fortalecimiento de las economías regionales", para lo cual los parques tendrán "un papel central".



El decreto que está a la firma crea un nuevo esquema de incentivos sobre dos ejes: uno con los ya existentes aportes no reintegrables cuyo monto por parque "se actualizará de 3 a 60 millones de pesos", y el otro con la bonificación de tasas de interés para obras intramuros, según se explicó.



Además, incorpora las figuras de parques verdes y parques sustentables para "responder a las exigencias medioambientales y el cumplimiento de normas que ya se requieren en muchos mercados externos", y a los cuales se entiende se podrá llegar de mejor manera con la producción nacional.



En este aspecto, se destaca la vigencia de certificaciones medioambientales muy exigentes, en particular con la mirada en los mercados de la Unión Europea, lo que requerirá "incorporar a todas las plataformas productivas los instrumentos técnicos normativos y de certificación que permitan dar cuenta de las buenas practicas de la industria nacional".



El decreto que se asegura podrá salir en los próximos días crea la figura de polos tecnológicos, para articular con las posibilidades de desarrollo de la nueva Ley de Economía del Conocimiento, cuyo adecuación se encuentra en tratamiento en el Congreso, y atraer las grandes inversiones que se esperan para el sector.



La idea es que la promoción de los sectores del conocimiento pueda tener en los parques industriales "un esquema físico de localización regional para las importantes inversiones que se están previendo en un sector estratégico, creador de empleo de calidad y generador de las divisas que requiere el país".



El esquema de promoción también incorpora incentivos de política de género, por ejemplo, mediante beneficios que se incrementan cuando los parques industriales cuentan con mujeres en sus comités de conducción, se explicó en medios oficiales.



Otro de los puntos diferenciales es la creación del Observatorio de Parques Industriales que permiten incorporar otros actores para el desarrollo y otras instituciones del Estado.



Y en ese sentido, se aseguró que se incorpora de manera activa la acción del Ministerio de Obras Públicas para la realización de obras extramuros de los parques y de conectividad vial.



Desde el Gobierno se explicó que este relanzamiento del programa refleja "la envergadura de los proyectos que se piensan llevar adelante con un criterio federal amplio, al entender los parques como una herramienta de ordenamiento territorial y de conceptualización de una nueva política industrial" que enuncia la gestión que comenzó el 10 de diciembre.



El análisis que se realizó desde entonces permitió encontrar un programa "muy deteriorado y desprestigiado, al punto que desde 2017 no registra ningún financiamiento a pesar de los 24 pedidos realizados que fueron denegados sistemáticamente, lo que actuó como desincentivo del programa".



Las autoridades esperan difundir muy pronto los detalles de nuevo programa a través del Consejo Federal de la Producción, lo que permitirá poder llegar a los ministerios de Producción de cada provincia con la capilaridad profunda.

