Gonnet y Cabandie sobrevolaron la zona de islas donde se registran las quemas

La ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandie, sobrevolaron este lunes la zona de islas del río Paraná donde se registran focos de incendios, y se desarrolla un operativo para combatirlos.



Desde la localidad de Alvear, donde se montó el Centro Operativo, los ministros plantearon la “firme voluntad de combatir” el fuego, y coincidieron en la necesidad de erradicar este tipo de prácticas productivas. “Necesitamos una solución definitiva, hay que prohibir ya las quemas”, sentenciaron, y anticiparon presentaciones ante la Justicia para que los responsables hagan frente a los costos de los operativos.



“Las imágenes aéreas son devastadoras, kilómetros de quemas, con brigadistas metidos en el medio de la isla, tenemos que replantearnos el uso de este lugar, preservándolo, porque lo productivo no puede ir en contra de este tipo de espacios. Tenemos que replantear el cambio de uso de un humedal que es un patrimonio para toda la región”, planteó Gonnet.



La ministra recordó que la quema de islas es algo “que sucede hace muchos años, y que se agrava con la bajante extraordinaria que tiene el río”, y agregó: “Es una práctica que no solo tenemos que cuestionar, sino replantear y si realmente hay que darle un uso a este ecosistema, preservándolo, y por las cuestiones de salud que vienen padeciendo las localidades que están frente al río”.



Finalmente, Gonnet agradeció a Nación, y todas las fuerzas de seguridad, a los equipos de Santa Fe y Entre Ríos, y a bomberos, por la labor que realizan, y detalló que los operativos demandan inversiones millonarias por parte de los distintos organismo del Estado, por lo que “alguien se tiene que hacer cargo”, señaló, en referencia a los propietarios de las zonas afectadas.



"Esto no puede suceder"



Por su parte, Cabandie dijo que existe “la firme voluntad de que esto no suceda más”, y agregó: “Esto no puede suceder, porque en la situación en la que nos encontramos hay que sumarle este humo permanente que complica la vida, sobre todo de las personas que tienen dificultades respiratorias”.



“Está nuestra firme voluntad de combatir, y apagar el fuego como lo estamos haciendo”, reafirmó el ministro, y dijo: “Necesitamos mayor voluntad y ahínco para detectar quién son los dueños, los nombres y apellidos de las personas responsables de esto, nos vamos a presentar ante la Justicia, solicitar por escrito todos los gastos que ha demandado este combate contra el fuego irracional, para que sean imputados a los campos donde se han hecho las quemas, que esperamos terminen de una vez, definitivamente, para no tener que revivirlas anualmente”.



“La vista aérea es impresionante, kilómetros y kilómetros de quemas, de nubes, es de muchísima gravedad lo que se ve, una situación inescrupulosa, es peor al escenario que esperábamos encontrarnos”, resumió, y agregó: “Necesitamos una solución definitiva, las provincias van a tener que ponerse de acuerdo en un ordenamiento territorial, hay que prohibir ya las quemas”.



Inventario de humedales



En tanto, Cabandie anticipó que se asignará desde el Ministerio de la Nación, presupuesto para realizar un “inventario de humedales”, y en este sentido subrayó: “Tenemos que tener un inventario para preservar y tener un aprovechamiento lógico, con una mirada sostenible de humedales, que son un patrimonio ambiental tan importante y que hoy, las medidas inescrupulosas de los que tienen adjudicadas esas tierras con usos precarios, o dueños de esas tierras están haciendo lo que hacen. Queremos dejar la tranquilidad que estamos arriba del tema, con toda nuestra voluntad de poder resolverlo, para que esto finalmente termine y podamos ocuparnos de otros temas”.

Fuente: Gobierno de la Provincia