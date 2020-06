Suman 854 las víctimas fatales y 32.785 los infectados por coronavirus en Argentina

Un total de 21 personas murieron y 1.208 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 854 los fallecidos y 32.785 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud de la Nación.



La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que fallecieron 11 hombres, siete residentes en la provincia de Buenos Aires de 62, 63, 66, 68, 76, 54 y 55 años; dos en la Ciudad de Buenos Aires de 40 y 72; uno de 67 en la provincia de Río Negro; uno de 64 en la provincia de Córdoba y una mujer, de 92 años en la Ciudad de Buenos Aires.



El parte matutino consignó que se registraron nueve muertes: cuatro mujeres, una de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires; tres en la Ciudad de Buenos Aires de 73, 83 y 88 y cinco hombres, uno de 96 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires; y cuatro en la provincia de Buenos Aires de 51, 48, 62 y 78 años.



Del total de los casos, 1.028 (3,1%) son importados, 12.835 (39,1%) contactos estrechos de casos confirmados, 12.828 (39,1%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



De los diagnosticados hoy con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 552 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 575, en Chaco 38, en Chubut 22, en Córdoba 2, en Corrientes 1, en Entre Ríos 2, en Misiones 1, en Neuquén 3 y en Río Negro 12.



En tanto, no se notificaron infectados en Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.



El número de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 13.748 casos, la Ciudad de Buenos Aires 15.282, Chaco 1.364, Chubut 63, Córdoba 497, Corrientes 104, Entre Ríos 88, Formosa 33, Jujuy 8 y La Pampa 6.



La Rioja alcanza 64 casos, Mendoza 112, Misiones 38, Neuquén 212, Río Negro 564, Salta 21, San Juan 7, San Luis 11, Santa Cruz 51, Santa Fe 285, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 149, y Tucumán 56.



Catamarca continúa sin registrar contagiados con coronavirus.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa, debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino.





Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, realizó hoy junto a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós, un "seguimiento y diagnóstico de la situación vinculada a la pandemia en el Área Metropolitana de Buenos Aires" (AMBA) e insistieron en "respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas de higiene".



"El principal objetivo del encuentro fue el seguimiento y diagnóstico conjunto de la situación vinculada a la pandemia en el AMBA, para brindar respuesta y herramientas que ayuden a afrontar este momento y cuidar de la mejor manera posible a los argentinos y argentinas", señaló la cartera sanitaria nacional en un comunicado.



En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, advirtió que "si se espiralizan los contagios, no hay sistema sanitario que aguante", y remarcó a El Destape Radio que "no tiene sentido relajar las medidas de aislamiento en este momento, cuando están aumentando los contagios" de coronavirus en Buenos Aires.



En los barrios populares bonaerenses los casos de contagio hasta el momento ascienden a 2.380 y se mantienen estables, reveló hoy en su cuenta de Twitter el Ministerio de Salud provincial.



Ante este panorama, el infectólogo Eduardo López, integrante del comité que asesora al Ministerio de Salud en las estrategias contra el coronavirus, dijo que es esperable que los números de contagiados vayan en aumento por la situación demográfica del Área Metropolitana de Buenos Aires, y afirmó que más que poner el foco en los "runners" se debe controlar el transporte público.



En cuanto a la situación hospitalaria, el secretario de Calidad del Ministerio de Salud, Arnaldo Medina, informó que Argentina amplió en tres meses de 8.400 a 11.500 la cantidad de camas disponibles en terapia intensiva, con lo que logró una proporción de 25,3 plazas por cada 100 mil habitantes, lo que la ubica por encima del promedio de España, Italia y el Reino Unido.



A su vez, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo hoy que si se llega a acuerdos con los distintos actores de la comunidad educativa y se cumplimentan los protocolos necesarios, se podría aspirar a "tener un regreso (a clases) bastante importante en todas las provincias que estén en fase 5" de circulación", aunque no así en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde esa posibilidad "es imposible imaginar" en la actual etapa.



Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la circulación del coronavirus y la gripe pueden empeorar el impacto en la atención sanitaria, cuyos sistemas ya están "abrumados" tras meses de lucha contra la pandemia.



La OMS también confirmó la aparición de un nuevo foco de contagios de coronavirus en China, origen de la enfermedad, y exhortó a mantenerse alerta ante la posibilidad de rebrotes.



El nuevo foco en China -cuyo origen aún no había sido determinado- se produjo una semana después de que Beijing rebajara su nivel de emergencia sanitaria luego de que no se reportaran nuevos casos durante 50 días.



Mientras tanto, el nuevo coronavirus siguió golpeado al continente americano, que tiene a los dos países con mayor cantidad de casos confirmados y muertes por la enfermedad: Estados Unidos, con más de 2,1 millones de contagios y casi 116.000 fallecimientos; y Brasil, con más de 867.000 infectados y de 43.300 decesos.



En Chile, con 179.436 contagios y 3.362 muertes por coronavirus, el gobierno extendió por otros 90 días el estado de excepción constitucional de catástrofe.



En Bolivia -cuyas autoridades reportaron 18.459 casos confirmados y 611 defunciones-, las denuncias médicas sobre el colapso de los hospitales comenzaron a confirmarse con la muerte por coronavirus de al menos seis personas por falta de atención médicas en las calles, frente a los hospitales o en sus casas, registradas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Beni.



Mientras, en Santa Cruz, los enfermos deben esperar que alguien fallezca para ser internados.



En Europa, varios países avanzaron hoy en busca de recuperar parte de su vida normal.



Alemania -con 187.682 contagios y 8.807 defunciones- reabrió sus fronteras después de tres meses y rehabilitó los vuelos desde y hacia Austria, Dinamarca, Francia, Italia y Suiza.



En el Reino Unido -con 298.312 contagios y 41.821 muertes- reabrieron hoy miles de comercios minoristas luego de tres meses, con distanciamiento entre personas y cantidad limitada de clientes por vez, pero sin obligación de que lleven tapabocas.



En Francia -con 194.305 casos y 29.439 fallecimientos-, desde hoy es posible sentarse en el interior de restaurantes y bares en París, y el lunes próximo todos los alumnos volverán a las clases.



Italia -con 237.290 contagios y 34.371 muertes-, anunció el menor número de muertos en un día desde principios de marzo y a partir de hoy volvieron a funcionar cines, teatros y campamentos para niños.



El mundo contabilizaba 7.823.289 casos confirmados de Covid-19 (132.581 en las últimas 24 horas) y 431.541 decesos por la enfermedad (3.911 nuevos), según el balance diario de la OMS, o 7.969.003 contagios y 434.669 defunciones, según la base de datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Fuente: Télam