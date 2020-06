Radicales Libres fija posturas sobre Vicentin

Dirigentes que conforman el espacio Radicales Libres mantuvieron un encuentro virtual para analizar el complejo escenario en que se encuentra la empresa Vicentin y manifestaron su postura al respecto señalando diez puntos claves.



Del encuentro participaron los dirigentes radicales Lisandro Enrico, Fabián Palo Oliver, María Eugenia Schmuck, Leandro González, Daniela Questa, Silvia Ciancio, Lucas Simoniello, Matías Schmüth, Nicolás Gianelloni, Julio Genesini, Carlos Iparraguirre, Jacinto Speranza, Eduardo Paoletti, Darío Gres, Alejandro Villalba y Germán Scavuzzo.



Tras la reunión, el grupo de Radicales Libres fijó su postura en los siguientes diez puntos, que compartimos textualmente:



1- Entendemos las demandas de Avellaneda, Reconquista y la región. No podemos permitir la quiebra de Vicentin. Ese reclamo debe ser de toda la Provincia. Queremos su continuidad y que se prioricen las soluciones para los principales afectados, miles de trabajadores en riesgo y cientos de productores que hace meses no cobran. También cooperativas y prestadores de servicios.



2- El involucramiento del Estado provincial y del sector cooperativo, debe procurar el Rescate de la empresa. Garantizando en cualquier alternativa, además de su continuidad productiva, que su sede siga en la localidad de Avellaneda y se preserve una mayoría de capital nacional, evitando una mayor extranjerización del sector.



3- Debe respetarse la institucionalidad.



4- Para que la Justicia actúe como corresponde, tanto en el proceso concursal en marcha, garantizando la continuidad de la empresa, y analizando la legalidad o no de la intervención decretada; como también en sede penal, en aquellas investigaciones para determinar posibles maniobras ilegales de funcionarios públicos y privados.



5- La comisión creada a los mismos fines en la Cámara de Diputados de la Provincia debe avanzar y concluir su trabajo, para colaborar con dichos procesos, así como en la mediación necesaria para las prioridades señaladas.



6- El gobierno nacional deberá encuadrar su accionar, a partir de sus intempestivas manifestaciones y decretos, a la actuación de la justicia y a lo que en definitiva pueda debatir el Congreso, en el marco de la legislación vigente.



7- El rescate a cargo del Estado no deberá ser como en otras oportunidades de nuestra historia reciente (1982; 1990; 2001) sólo para hacerse cargo de las deudas, sin una mirada estratégica frente a la crisis actual, tal como viene ocurriendo en todo el mundo, mas alla de las posiciones ideológicas de cada gobierno o sector.



8- En definitiva, la postura del radicalismo no puede ser otra que estar del lado de quienes producen, de quienes trabajan, desde una mirada federal, solidaria y pensando en un Estado responsable que no repita en esta crisis los errores del pasado.



9- La expropiación, en el marco de la ley vigente y a través del Congreso, será una alternativa. Cllaramente no es la mejor, ni la que hoy acompañamos. Preferimos que se continúe el camino del diálogo, el que existía y el que se retomó. Hay otras variantes legislativas incluso ya con estado parlamentario.



10- Lo que no se puede es quedar sometidos, una vez más, a la idea del blanco o negro, que con total intencionalidad desde dos sectores que han sobrevivido y crecido a partir de la grieta que ellos mismos generaron y se encargan de mantener vigente, nos arrastren a un rumbo que por todos los caminos hay que evitar, como sería la quiebra, el desguace o su vaciamiento.