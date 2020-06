Rey Leyes promueve la capacitación comercial destinada a minoristas, PyMES y ocupaciones independientes

La pandemia nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos diarios y uno de los grandes desafíos en este tiempo de aislamiento obligatorio es el de poder trabajar desde casa. Al respecto, el edil santotomesino manifestó: “el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, obligó a muchos comerciantes y emprendedores a cerrar sus puertas de forma repentina, sin estar preparados para trabajar de manera online, o sin las herramientas necesarias para hacerlo, como podría ser la posibilidad de incorporar su emprendimiento en plataformas digitales".

“En este sentido y más allá de que nuestra ciudad se encuentra en la nueva fase de distanciamiento social, esta pandemia aún no ha culminado, y el regreso a las actividades habituales se está dando de forma paulatina y programada, lo que seguramente nos va a llevar un largo tiempo para recuperar la actividad normal, y en esa transición el comercio tiene el gran desafío de adaptarse a las nuevas formas de comercialización on line, para la cual muchos no estaban preparados, ya que una cosa es hacerlo por elección y otra muy diferente es hacerlo porque no existe otra opción”, puntualizó el legislador.

Al respecto, Rey Leyes remarcó que con la aprobación del proyecto se sugirió al Municipio el dictado de cursos virtuales y gratuitos de capacitación destinados a comercios minoristas, PYMES, ocupaciones independientes, que permitan la obtención de herramientas teórico-prácticas a fin de auto generar estrategias válidas, tanto en el plano productivo, como así también en el comercial, que permitan optimizar la eficacia y eficiencia de los negocios, y de este modo podrán formarse en lo relativo al “e-commerce”: distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet.

A su vez, se refirió a la importancia del proyecto y su relación con el programa “Compre Local”, ante lo cual señaló: “Esta iniciativa busca la promoción del desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades indispensables para la inserción y permanencia de los Santotomesinos en el mundo productivo, además de fortalecer el entramado socio-productivo local y regional, con una oferta de formación profesional vinculada a las necesidades de los distintos sectores de la ciudad. De este modo se logra afianzar aún más el programa “Compre Local”, al no tener que recurrir a tiendas o grandes portales nacionales de compra venta (como pueden ser: Mercado Libre, Coto Digital, WalMart On Line, entre otros.), sino que se busca e incentiva a que el consumo se centralice en nuestra ciudad, favoreciendo así a la economía local".

A modo de conclusión, Rey Leyes manifestó su confianza en que estas instancias de aprendizaje, en un futuro también sirvan para abrir puertas laborales y de autoempleo, al abordar temas de actualidad y que no solo tienen aplicación en el marco de la pandemia, sino que perduraran en el tiempo.

El proyecto prevé que se aborden las siguientes temáticas: