El Presidente anunció la intervención del Servicio Penitenciario Federal

El presidente Alberto Fernández reiteró su "enorme preocupación" ante el presunto espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri y anunció la decisión de intervenir el Servicio Penitenciario Federal. "Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer" con las denuncias de presunto espionaje ilegal, dijo Fernández en declaraciones a Radio 10 y, en relación al Servicio Penitenciario Federal, anticipó: "Vamos a ocuparnos de intervenirlo y de que estas cosas nunca más ocurran".



En ese marco,dijo: "Vamos a designar a una persona al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y, al mismo tiempo, va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal". El mandatario contó que ayer estuvo reunido con la persona elegida para ese cargo, aunque no reveló su nombre: "Es alguien que conozco desde mis 20 años; una persona impoluta en la Justicia".



Fernández reiteró, en ese marco, su "enorme preocupación" por la presuntas actividades de espionaje ilegal desplegadas durante el gobierno de Mauricio Macri, de acuerdo con la denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, a partir de evidencias encontradas en el organismo y presentadas ante la Justicia. En este sentido, Alberto Fernández sostuvo: "Espero que la Justicia haga lo que tenga que hacer".

"Nosotros nos pasamos hablando de lo que presumíamos que ocurría en los medios, y nadie se ocupó de levantar esas palabras nuestras para investigar; ahora resulta que apareció una investigación", remarcó el Presidente. "Como yo siempre digo, eso es un tema de la Justicia, y espero que la Justicia actué como debe actuar", dijo y añadió: "Lo que sí debo garantizar yo como Presidente es que eso nunca más vuelva a ocurrir".



Al referirse a las denuncias sobre presuntas escuchas a detenidos, y sus abogados o visitas, el mandatario reflexionó: "Yo he ido a Ezeiza muchas veces y seguramente yo estaré también allí escuchado". En esa línea, citó una frase del ex procurador Esteban Righi ("a un gobierno se lo juzga por sus cárceles") y analizó que, "según se trate a los presos, es un gobierno que se preocupa o no de los derechos de la gente".



"Para mí eso es una obsesión", dijo Fernández y aseguró que "no quisiera que las cárceles funcionen como han funcionado hasta ahora".