El US Open definirá su celebración en una reunión virtual con jugadores y organizadores

El US Open de los Estados Unidos, uno de los cuatro Grand Slam del circuito del tenis mundial, definirá este miércoles su celebración en una reunión virtual con los jugadores y los organizadores del torneo, debido a la pandemia del coronavirus.



La fecha de inicio fijada para el cuarto torneo del circuito de Gran Slam es el 31 de agosto, aunque tanto la ATP masculina como la WTA femenina tienen sus actividades paralizadas al menos hasta fines de julio próximo, por el Covid-19. De hecho, previamente se suspendió Wimbledon, en Londres (Reino Unido) y Roland Garros, en París (Francia), se postergó de mayo hasta septiembre.



Sin embargo, la organización del US Open mantiene la "esperanza" de jugarlo en fecha, según explicó la agencia alemana DPA. Así las cosas, se trasladaría el Masters 1.000 de Cincinnati a Nueva York como campeonato de "calentamiento" al torneo grande, con el objetivo de que los y las tenistas pasen casi un mes aislados en hoteles del aeropuerto, sin acceso al centro de Manhattan.



El número uno del ranking mundial, el serbio Novak Djokovic, rechazó la idea en los últimos días. "Por ejemplo, no tendríamos acceso a Manhattan, deberíamos dormir en hoteles cercanos al aeropuerto, someternos a test dos o tres veces por semana. Además, podríamos traer sólo a una persona al club, y eso es inimaginable. Necesitamos al entrenador, el fisioterapeuta...", expresó "Nole" en diálogo con PRVA TV de su país.



Por su lado, el suizo Roger Federer (4), ganador de US OPEN en cinco ocasiones (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008) y finalista en siete, reconoció hace un mes a Mundo Deportivo de España: "No me veo jugando sin público un torneo tan importante".

Fuente: Télam