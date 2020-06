Suma respaldos el proyecto de Busatto que beneficia a pequeños productores

El Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, mantuvo una reunión con referentes de distintas entidades vinculadas a la agricultura familiar, y pequeños productores, para debatir el proyecto de ley que impulsa una reducción impositiva para el sector, a la vez que incrementa la alícuota para los propietarios de grandes extensiones rurales, en una provincia en la que el 60% de las tierras está en manos de apenas el 0,06% de la población.

“Es el mejor proyecto que se presentó desde que se instauró la democracia en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, porque detalla todo. A diferencia de otras leyes, ésta tiene precisiones: hay una diferenciación por tamaño, por actividad, se especifica dónde va el dinero, se beneficia a los pequeños productores y a los pequeños pueblos”, expresó Pedro Peretti, coautor de “La Argentina Agropecuaria”, ex director de Federación Agraria y fundador de El Manifiesto Argentino.

Alberto Chiavarino, ex Director Nacional de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Agricultura e integrante de Agrocorriente, expresó que se trata de un tema que fue “silenciado durante mucho tiempo, y que ni siquiera contaba con espacios para debatirlo”. “Por eso entiendo que éste es un gran paso, porque el planteo del proyecto es extraordinario. No sólo porque deben pagar más quienes más tienen, sino porque pondera la chacra mixta, la agricultura familiar, el sostenimiento de los suelos y el arraigo rural”, agregó.

El ex titular de Federación Agraria, Omar Príncipe, destacó que es muy importante la diferenciación por tamaños que hace la iniciativa porque es la lucha que esa entidad da "desde hace muchos años". “Hoy el 60% de las tierras están en manos de 2000 grandes productores. Esa concentración causa problemas, una crisis ambiental, económica, climática y alimentaria, porque la concentración no sólo es en la parte primaria, de granos o materias prima, sino que se extiende a toda la cadena productiva. Esto no sólo perjudica a los pequeños productores, sino a los 44 millones de habitantes”, enfatizó.

Por su parte, Jeremías Chauque, de la agrupación Desvío a la Raíz, sostuvo que “es una gran posibilidad para rediscutir lo que significa la palabra campo, para volver a ponerla en el lugar que corresponde". "El campo somos las familias que trabajamos la tierra, que defendemos y multiplicamos la tierra. Desde nuestra organización queremos discutir un modelo de producción diferente. Hoy somos 40 familias que abastecemos a más de familias en Santa Fe, Sauce Viejo, Coronda y Santo Tomé”, precisó.

El proyecto

“La reunión fue muy importante y vamos a seguir teniendo este tipo de encuentros, porque la idea es nutrirnos de diferentes opiniones y que la ley contemple todas las voces. No es una ley de un diputado o de un partido político, lo que queremos es que sea la ley de los pequeños productores, de los agricultores familiares, para tener un sistema impositivo más justo”, sostuvo Busatto.

El proyecto busca modificar el artículo 159 del Código Fiscal de la provincia y, a través de él, gravar con un impuesto inmobiliario adicional a los propietarios de grandes extensiones rurales, que se denominará Adicional por Latifundio. Lo que se recaude conformará el Fondo Solidario para el Desarrollo Agropecuario (FO.SO.D.A.), cuya finalidad será financiar obras, proyectos y programas para el impulso del sector agrícola-ganadero, especialmente en pequeñas localidades de la provincia.

“El 38,5% del total irá para obras, como por ejemplo caminos rurales, entubados y desagües. El 30% a proyectos y programas en localidades de hasta 1.500 habitantes, con el objetivo de colocar sus productos en mercados de mayor escala. El resto se distribuirá entre municipios y comunas”, detalló Busatto.