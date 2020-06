La triste confesión de Pignatiello: "No descarto dejar de nadar, hace once semanas que no lo hago"

La nadadora Delfina Pignatiello deslizó hoy la posibilidad "de dejar de nadar"a la vez que puso en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 debido a que lleva "once semanas sin entrar a una pileta" a raíz de la cuarentena por la pandemia de coronavirus y pidió que la dejen volver a entrenarse.

"Día por medio sueño con volver a entrenar. Quiero estar en los Juegos Olímpicos y para eso tengo que volver a entrenarme. Hace once semanas que no entro a una pileta, es un récord mundial. Durante el año me tomo una semana de vacaciones de no entrar al agua y ahora voy once semanas", expresó.

La joven deportista señaló además: "La natación es un deporte que no se puede reemplazar con ejercicios afuera del agua. Todas mis rivales están entrenando y estoy en total desventaja. Yo tengo ganas de ir a los Juegos Olímpicos para representar a mi país y ponerme mi bandera, pero me gustaría hacerlo bien y no ir mal preparada. Para eso tengo que entrenarme".

Foto: Noticias Argentinas