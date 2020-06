Se mantienen las restricciones por coronavirus en Lisboa hasta el 15 de junio

El gobierno de Portugal decidió este jueves extender en Lisboa las restricciones impuestas hasta el 15 de junio, a raíz de los focos de coronavirus detectados en varios municipios del área metropolitana de la capital que aún no lograron llegar a la tercera fase de desescalada, mientras el resto del país ya inició su reapertura.



El primer ministro António Costa señaló durante una conferencia de prensa, que no existe "una situación de crecimiento generalizado de la situación de la pandemia". Asimismo informó que los focos de contagio se localizan en cinco de los dieciocho municipios de la región, "muy bien delimitados", y que afectan sobre todo a trabajadores de empleo temporal y del sector de la construcción civil, indicó.



Según el último boletín de la Dirección General de Salud (DGS), el 93 % de los nuevos casos detectados corresponde a la región de Lisboa y Valle del Tajo. Entre las restricciones que todavía se aplican a Lisboa, se mantienen cerrados los comercios de más de 400 metros cuadrados, los restaurantes tienen una ocupación limitada al 50% y los vehículos privados no pueden ir a más de dos tercios de ocupación.



Además, se prohíben las concentraciones de más de diez personas, mientras que en el resto del país se permite una cifra de 20. El número de casos positivos alcanzó este jueves los 33.592, 331 más que el miércoles y un total de 1.455 muertos, ocho más que ese día, informó la DGS.

Fuente: Télam