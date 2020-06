El gobierno provincial inauguró el ciclo de charlas sobre el Nuevo Sistema de Seguridad

El gobierno provincial, a través de su ministro de Seguridad, Marcelo Sain, inauguró el ciclo “Lineamientos del nuevo sistema de seguridad y policial de Santa Fe”, en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde diversos actores, especialistas y vecinos pudieron evacuar consultas durante la transmisión en vivo, abierta a la comunidad.

Esta primera edición contó con la participación del rector de la UNR, Franco Bartolacci; y del presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) y miembro de la Comisión directiva del ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, Alberto Binder.

Sain abrió este ciclo haciendo un breve resumen de la situación de cómo encontró el Ministerio y la Policía, y sin pausas se encaminó a los diez puntos fundamentales de la ley, “Necesitamos una actualización de la ley orgánica con toda la estructura gubernamental. Fortalecer la conducción política del sistema policial. El Ministerio de Seguridad debe absorber la parte administrativa de la policía, donde van buenas partes de los recursos. Fortalecer al Ministerio para que cumpla las labores que no debe cumplir la policía, y convertir a las policías de la provincia de Santa Fe en instituciones abocadas solamente a las operaciones policiales”.

El ministro también mencionó la creación del Observatorio de Seguridad Pública: “Esto nos permite medir los delitos, los crímenes y las características de los mismos, sin el cuál nosotros no podemos intervenir en políticas estratégicas. No es lo mismo la prevención de los delitos predatorios de las grandes ciudades que el crimen organizado. Las problemáticas tienen que ser reconocidas y puestas arriba de la mesa, sino terminamos dejando esto en manos de la especulación política y de la construcción mediática”.

Sain resaltó que las bases institucionales de la policía Santafesina son de 1975, las cuales no fueron pensadas en función de la problemática criminal. Una idea pensada en relación a los departamentos y no los hechos. “Tenemos que reconfigurar esto”. Para completar, afirmó que en Santa Fe no existe una ley de regulación de la seguridad privada.

Otro de los puntos tiene que ver con las condiciones laborales de los policías, para eso el gobierno creó la “Subsecretaría de Bienestar y Género”. “Esto es muy importante porque ninguna institución policial puede defender los derechos de los ciudadanos si, dentro de la propia organización sus derechos están pisoteados. Este tema es indispensable” afirmó el ministro.

“La violencia laboral dentro de la policía es un tema relevante. Queremos retomar este tema, llevarlo a un plano legal y darle un nivel de profundidad. Para eso creamos un instrumento, y estamos continuando la iniciativa de gobiernos anteriores, por eso creamos la comisión de Bienestar Policial en la provincia de Santa Fe. Ahí deben estar sentados el Estado y los representantes de los y las policías discutiendo diversos temas. La calidad de la seguridad en la prestación del servicio policial también depende del bienestar de los y las policías”, consignó.

Por su parte, Binder hizo un raconto histórico de la seguridad de la provincia y que siempre habra ciclos y crisis si no hay un cambio integral: “Traigo todo esto a colación para señalar la enorme importancia que tiene la presentación de esta Ley. Las ideas que trae esta Ley no es desconocida en Santa Fe. Se viene discutiendo hace muchísimos años, pero lo que quiero llamar la atención es que hoy Santa Fe tiene sobre la mesa definitivamente la encrucijada que tiene que tomar. De aquí en más los legisladores saben, miren o eligen definitivamente este camino y se lo toman en serio, o dentro de unos años estaremos viendo cómo respondemos a otras de las crisis recurrentes y cíclicas. Lo que se tiene que entender es que si no hacemos esta profunda reingeniería de todo el sistema de seguridad pública, las crisis van a aparecer siempre”, concluyó.