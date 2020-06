Martorano: “Estamos en Fase 4, pero si aparecen casos no dudaremos en volver a la fase 1”

El gobierno de la provincia continúa realizando el chequeo de stock de los insumos adquiridos para afrontar un posible pico de la pandemia Covid-19. “La provincia de Santa Fe se está preparando fuertemente, hasta ahora la situación está controlada pero no podemos bajar los brazos, tenemos que estar muy atentos”, manifestó la secretaria de Salud, Sonia Martorano.

Para estar a la altura de las circunstancias, la funcionaria explicó que “se realizó una compra muy grande a China, tal como lo hizo Córdoba o Buenos Aires, porque la producción local, donde hemos recurrido, no alcanzó para abastecer en cuanto a los insumos necesarios. Es por este motivo que recurrimos a esta adquisición, que ya está a disposición”.

Sobre posibles medidas de flexibilización, la secretaria de Salud expresó: “La recomendación es que seamos muy cuidadosos; estamos en Fase 4, pero todos sabemos lo que ocurrió en una localidad del noreste (Villa Ocampo), que ante un caso se debió volver a Fase 1. Mantenernos y avanzar va a depender de nosotros”.

Y concluyó: “El Estado brinda recomendaciones, pero cada uno de nosotros debemos tener cuidados precisos. Si hablamos de reuniones familiares, que realmente lo sean y con las medidas de distanciamiento, lavado de manos etc. Y en cuanto a adultos mayores, debemos extremar los cuidados y no realizar visitas masivas. Pido especial atención en estos casos, porque no va a haber dudas en volver hacia atrás si los casos aumentan”.

Stock

En el transcurso de esta semana, la secretaria de Salud supervisó los depósitos y lugares de distribución de elementos de bioseguridad y de protección personal esenciales “para los trabajadores de la salud que están en la primera línea de fuego, en la trinchera”, expresó.

Y detalló: “Chequeamos todo lo que ha llegado y nos genera la tranquilidad que vamos a tener elementos de protección personal de calidad y en cantidad. Para nosotros la salud de la comunidad es primordial, pero sabemos que quién cuida de ella durante el Covid es el equipo de salud, son los médicos, las enfermeras, camilleros, servicios generales; todas aquellas personas que estén hoy en los dispositivos de salud”.

En cuanto al abastecimiento, la funcionaria recordó que “hemos tomado medidas preventivas, hicimos un acopio de productos santafesinos y posteriormente realizamos esta compra, porque había un faltante a nivel mundial. Y detalló: “Se trata de elementos tan o igual de importantes que la cantidad de camas críticas o camas generales, que como sabemos ya están aseguradas, pensando en un escenario de brote. Son barbijos, mamelucos camisolines, mascarillas de protección facial, guantes, entre otros”.