Docente de la UNL fue nombrado miembro de la Asociación Científica para Probióticos y Prebióticos

La Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos (International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics-ISAPP) nació en 2002 y tiene como misión la promoción del conocimiento científico sobre la microbiota, los probióticos, los prebióticos y los alimentos fermentados.

Actualmente su directorio está constituido por doce científicos académicos reconocidos internacionalmente, provenientes de: EE.UU., Canadá, Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Polonia, Finlandia y Escocia. En el día de hoy se realizaron nuevos nombramientos: dos nuevos integrantes de EE.UU. y Gabriel Vinderola de Argentina. Su presidente es Seppo Salminen de la Universidad de Turku, Finlandia, institución con la cual la Universidad Nacional del Litoral (UNL) mantiene vigente un acuerdo de colaboración.

Vinderola es docente de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, investigador principal en el Instituto de Lactología Industrial (UNL-Conicet) y desde 1995 se dedica a estudiar bacterias lácticas, alimentos fermentados y probióticos.

El Messi de los probióticos

Previamente a ser nombrado miembro del directorio, Vinderola conoció a Salminen (actual presidente de la ISAPP) en el 2016 cuando lo invitaron a dar una charla inaugural en un congreso en Brasil. De aquel cruce inicial, Vinderola recuerda: “Salminen estaba en primera fila y es un referente internacional en probióticos. Me pregunté cómo me iban a invitar a mí a dar una charla inaugural estando Seppo presente, era como ir a hablarle de fútbol a Messi”. Desde entonces, han entablado una buena y fructífera relación, realizando varios trabajos juntos.

Con la ISAAP empezó a tener colaboraciones informales: redactó dos blogspot: “Efectos de la matriz alimentaria en la eficacia de los probióticos” (2019) y “Un interés creciente sobre microbios en Argentina” (2020); tradujo al español infografías de pre y probióticos, y realizó la traducción al español de los subtítulos de 6 vídeos cortos sobre la temática; realizó la revisión de la legislación brasileña sobre probióticos junto con dos miembros de ISAPP; participó en paneles de discusión en reuniones de ISAPP (Singapur en 2018, Londres y Bélgica en 2019); entre otros. Este año estaba invitado al encuentro de Canadá que se suspendió por la pandemia, pero se está realizando de manera virtual.

“Hasta el momento habían sido todas colaboraciones informales: revisando documentos, redactando algunas notas, etc., hasta que este año me propusieron ser parte del directorio. Hasta el momento no había ningún miembro hispanoparlante, lo cual implica para la Asociación ampliar su representatividad y poder realizar acciones en Sudamérica”, sostuvo Vinderola.

Acciones en Sudamérica

La ISAPP es reconocida a nivel mundial por difundir el concepto de probióticos, revisado en el 2014, que es el que mayor aceptación mundial tiene y el que incorporaron en los documentos de todas las legislaciones.

Las actividades que implican ser miembro de la ISAPP son múltiples, la mayoría vinculadas a la difusión en diferentes niveles: para científicos, para consumidores, para estudiantes y para clínicos; así como la redacción y crítica a documentos publicados, producción de material audiovisual, entre otras actividades.

El mandato de Vinderola dura tres años y como primer integrante hispanoparlante tendrá una gran tarea en el territorio sudamericano dado a que la ISAPP está expandiendo su área de cobertura, desde probióticos y prebióticos hasta alimentos fermentados y postbióticos. Los postbióticos en particular implican varios aspectos tecnológicos en términos de inactivación celular, un área en la que Vinderola podría contribuir debido a sus antecedentes de trabajo, especialmente en inactivación por secado por atomización, una tecnología bordada en el marco de trabajos previos.

Además, Argentina es el país donde se encuentra el mayor programa social sobre probióticos del mundo (Programa Yogurito). De acuerdo a la perspectiva de la ISAAP, Vinderola podría ser un enlace entre el programa y cualquier acción en la que Asociación esté interesada (promoción, diseminación, clínica humana, estudios) en relación con el programa.

En cuanto a la importancia de este nombramiento, Vinderola manifestó que: “A nivel profesional y personal, lo siento como el máximo logro que he tenido porque es una Asociación muy prestigiosa. Los trabajos y documentos que emite son citados por toda la comunidad científica que trabaja en microbiota, probióticos y prebióticos. Para dar una dimensión de su importancia, actualmente uno de sus integrantes es el Dr. Glenn Gibson del Reino Unido que definió a los prebióticos por primera vez en 1995, que ahora se usan en un montón de productos como, por ejemplo, las leches de fórmula. Todas las personas que han formado parte de esta Asociación han sido los principales referentes científicos en materia de probióticos y prebióticos”.