Uruguay: Estupor y dolor por el asesinato a sangre fría en su base de tres infantes de marina

La policía uruguaya encontró esta mañana los cuerpos de tres infantes de la marina nacional asesinados con tiros en la cabeza y sin sus armas, en un hecho que conmovió al país por su crudeza y causó lógica sorpresa y condena en las autoridades, las jefaturas militares y la dirigencia en general.



El ataque fue cometido esta madrugada en la calle Cuba esquina Avenida José Batlle y Ordóñez, en el barrio Cerro, en Montevideo, y los marinos ejecutados fueron identificados como Juan Manuel Escobar, Alex Guillenea y Alan Rodríguez, confirmaron fuentes policiales al diario El País.



Dos de ellos eran oriundos de Rivera y uno de Tacuarembó, y la Justicia investiga si hubo más robos, aparte de las pistolas reglamentarias, informó el medio uruguayo Subrayado.



El presidente Luis Lacalle Pou envió su “pésame y profundo respeto a los familiares de los tres servidores de la patria asesinados”.



"Nos inclinamos ante la dolorosa situación pero nos paramos firmes ante los criminales y delincuentes. Los vamos a combatir, perseguir y serán juzgados", publicó en Twitter el mandatario, quien decretó duelo nacional.



Un infante de marina se había comunicado al 911 desde el Comando de Infantería para avisar que desconocidos habrían ingresado al destacamento y que encontró a los tres infantes sin signos vitales y sin sus armas de fuego.



La policía encontró a los militares muertos, dos de ellos en la guardia, con heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza, y el tercero en una habitación tendido en un colchón con abundante sangrado.



Fueron hallados los tres chalecos antibala y las armas largas, pero no las reglamentarias -tres pistolas 9 milímetros- que portaban los militares asesinados, añadieron reportes de la prensa local.



La fiscal de segundo turno, Mirta Morales, concurrió al lugar y dijo en rueda de prensa que no se descarta ninguna hipótesis. “Se encontraron tres muchachos muy jovencitos ultimados con disparos de arma de fuego. Había mucha sangre y no sé muy bien cuáles fueron las heridas”, señaló.



También adelantó que hay cámaras en el lugar y precisó que se puede contar con los videos para la investigación. Además, los infantes llevaban “un registro, como una especie de bitácora, que es objeto de investigación. Por ahora estamos haciendo las pruebas de rigor”.



"Falta mucho todavía, no voy a manejar hipótesis porque nada se descarta", añadió la fiscal, citada por el diario La República, y pidió "calma y tiempo porque es una escena compleja que requiere de una buena investigación".



En el lugar también se hizo presente el ministro de Defensa, Javier García, quien dijo en rueda de prensa que se había comunicado con las tres familias para expresarles “la solidaridad” del gobierno.



Según explicó, los infantes custodiaban una “vieja base de radar” y cuidaban “el predio y el poco material que hay”.



El jueves 14 de mayo hubo un intento de robo en el Centro de la Base Naval del Cerro. Una embarcación fue vista merodeando en la zona y, al ser detectada por efectivos navales, la tripulación se dio a la fuga, informó el sitio Defensa.com.



En la madrugada del 9 de mayo, una persona descendió de un vehículo frente al edificio de la Brigada de narcóticos y tiró un artefacto por arriba de un muro y se alejó corriendo.



La bomba, de fabricación doméstica, causó daños a cuatro vehículos oficiales y a uno particular.



La investigación de ambos hechos todavía está en curso.

El senador del Frente Amplio Mario Bergara asistió también al destacamento de Cerro y expresó "toda la solidaridad y alineamiento del sistema político con las autoridades para que esto se dilucide cuanto antes", y agregó que el caso "va a implicar un seguimiento permanente".



El líder de Cabildo Abierto y ex jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, llamó a “actuar con la firmeza necesaria para darle seguridad a todos los uruguayos”.



Por su parte, el opositor Frente Amplio emitió un comunicado expresando su “dolor” por los tres homicidios y su “solidaridad con las familias”. “Condena enérgicamente este hecho y reafirma los valores de la convivencia pacífica” y demandó una investigación profunda de los hechos, que permita determinar rápidamente las “circunstancias y las responsabilidades”.



El oficialista Partido Nacional también emitió un comunicado en el que puntualizó que "el país entero está de luto".



"Nos embarga un sentimiento muy profundo por nuestros tres jóvenes asesinados. Unidos, todos los ciudadanos honestos, tenemos que bregar por el esclarecimiento y Justicia, y colaborar activamente por la reinstalación de formas de convivencia que conocimos otrora", especificó el partido, citó el sitio Montevideo Portal.



Por su parte, el PIT-CNT expresó sus "más profundas condolencias" a las familias de los jóvenes "bárbaramente asesinados" y demandó a las autoridades "la más pronta y acuciosa investigación" de los hechos".



"Hacemos votos porque nuestra sociedad sea capaz de sanar en paz y democracia esta afrenta a la convivencia nacional con total apego a la legalidad y la justicia", señaló la central sindical uruguaya.

Fuente: Télam