Fernández: "Ya estamos trabajando en la post pandemia para poner en marcha la economía"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy en Formosa que el gobierno nacional ya está “trabajando en la post pandemia para poner en marcha la economía”, pero aclaró que cuando le plantean cómo salir, piensa “en realidad con qué velocidad" puede hacer "un país más justo”.



Junto a varios ministros nacionales y acompañado del gobernador formoseño Gildo Insfrán, el jefe de Estado brindó una conferencia de prensa en esa provincia, que tiene cero casos de Covid-19, donde remarcó la importancia de lograr “una mejor distribución de la riqueza” y propuso “discutir la coparticipación federal” porque los efectos en la economía del coronavirus a nivel mundial generan “una oportunidad de diseñar un sistema más justo”.



“Ya estamos trabajando en la post pandemia para ver cómo ponemos en marcha la economía”, dijo Fernández, quien advirtió que la situación de aislamiento social y parálisis económica para frenar el contagio de Covid-19 es muy distinta en las diferentes regiones de Argentina.



En ese sentido, ejemplificó: “El país centralista piensa que estamos en una cuarentena que no permite producir, pero no es así, ya que el aislamiento -con pocas excepciones- solo queda suscripto a la región del AMBA, al Chaco y en menor medida a Córdoba”.



Fernández continuó en referencia al futuro económico del país al aseverar: “Tengo la esperanza de que cuando todo esto pase, la economía se recupere rápidamente”.



El Presidente repasó las medidas de ayuda financiera que brindó el Estado por la pandemia al sector privado para “evitar que la economía se derrumbe como pasó en otros lados, donde se perdieron muchos empleos”.



“Hemos dado mucha ayuda del Estado, casi 2,5 puntos del PBI, lo que fue para nosotros una inversión para que cuando todo esto termine, los puestos de trabajo estén en pie y se arranque rápidamente”, consideró.



Por otra parte, el jefe de Estado aseguró: “Cuando hablamos de la cuarentena, solo lo hacemos pensando en la salud de la gente. Va a haber un día después de la pandemia y vamos a estar produciendo y poniendo de pie a la Argentina”.



Tras ser consultado de cómo será el país luego de que termine la pandemia, señaló: “Cuando me hablan de cómo salir de la post pandemia, primero pienso con qué velocidad logro hacer un país más justo”.



En esa oportunidad, negó que el Gobierno quiera “quedarse con las empresas” a las que ayuda o “perseguir a los ricos” y tildó a esas ideas de “locas”.



“Eso no es así. Lo que nosotros queremos es hacer un país más justo. Tenemos una gran oportunidad de un nuevo país más justo donde todos tengan más oportunidades y las instituciones funcionen como deben”, destacó.



Al ser consultado sobre la posibilidad de reinstalar la coparticipación del Fondo Sojero, Fernández respondió: “Hay que revisar todo porque todo esto -el sistema impositivo y su distribución de recursos- no está funcionando bien”.



“Hay que revisar todo. Terminar con la discrecionalidad del poder central y diseñar un sistema de distribución más justo. Hay que revisar el sistema de coparticipación”, agregó.



En referencia al impuesto a las Ganancias que pagan los asalariados, manifestó: “Cuando veo la parte de lo que aportan de Ganancias los que viven de un sueldo, digo que está mal y hay que hacer todas estas correcciones”.



Al finalizar la conferencia, Fernández citó al Martín Fierro y sostuvo que “a todos nos irrita la cuarentena, pero es por el bien de todos y no por el mal de alguno”.



Durante la visita a Formosa para firmar acuerdos de diferentes planes de obra pública y recorrer las instalaciones sanitarias en caso de una emergencia sanitaria, el mandatario fue acompañado por su esposa Fabiola Yañez.



También participaron los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Luis Basterra; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

La agenda de hoy

Fernández visita hoy Misiones y Formosa, como parte de una agenda que inició la semana pasada y que lo llevará a distintas provincias del país, informaron fuentes oficiales de Casa de Gobierno.



La visita del jefe de Estado es esperada en Misiones, donde su gobernador, Oscar Herrera Ahuad, adelantó que se tratará la cuestión sanitaria, en lo que hace a dengue y coronavirus, pero también se firmarán convenios para la construcción de viviendas.



Herrera Ahuad calificó la visita presidencial como "un gesto que genera una respuesta a la expectativa que teníamos todos los gobernadores de una Argentina federal, con la posibilidad cierta de que Misiones sea parte de ese país y de ese esquema".



Las visitas a Misiones y Formosa le siguen a las realizadas la semana pasada, cuando viajó a Santiago del Estero y Tucumán, como parte de su agenda federal.



Desde Misiones, Herrera Ahuad precisó que el Presidente llegará por la tarde al aeropuerto internacional Libertador General San Martín de Posadas.



Si bien aún no está confirmado quiénes serán los funcionarios que lo acompañarán, así como tampoco su agenda desde el gobierno nacional, se especula en Misiones que el Presidente podría inaugurar la unidad de salud recientemente construida en el predio del Hospital Doctor Ramón Carrillo, de Posadas, donde serán alojados unos 52 internos inimputables de la Unidad Penal 1, que integran el grupo de riesgo en el marco de la pandemia.



También figura en la agenda provincial el tema de la frontera con Brasil y Paraguay, con la intención de reforzar las medidas de seguridad que la mantienen cerrada desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dijo su gobernador.



"No hay que relajar ninguna acción de control y contención, hay que profundizarlas con mucha responsabilidad", afirmó Herrera Ahuad.



En las provincias, la situación es totalmente diferente al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que la mayoría de ellas han pasado de fase en el marco del aislamiento y han comenzado a liberar actividades, porque allí la propagación del coronavirus fue muy limitada y, en algunos lugares, directamente no se registraron casos.

Fuente: Télam