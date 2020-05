Florencia González solicitó que asistan económicamente a jardines de infantes y gimnasios

En la última sesión del Concejo Municipal, se aprobó de manera unánime un proyecto de Resolución de la concejal de la UCR Florencia González, que pide al Gobierno Provincial tomar "las medidas necesarias a los fines mitigar la situación económica y financiera por la que atraviesan los sectores empresariales que aglutinan a los Jardines de Infantes Particulares y los Gimnasios y afines".

En este sentido, la edil señaló que hay sectores que ameritan y exigen una atención particular en este momento. "Existen alrededor de 450 jardines particulares en la provincia que no reciben subvención por parte del Estado. A nivel ministerial no están contenidos, porque no forman parte de la Formación Básica Obligatoria; y como comercio tampoco porque los ubican como institución educativa", agregó.

En tanto, con relación al sector del Fitness también consideró que la situación es desesperante. "Hace más de setenta 70 días que no abren sus puertas, y no poseen ningún ingreso más allá de la cuota del cliente", afirmó la concejal de la UCR.

Florencia González consideró que el Estado Provincial debe escuchar el reclamo de estos sectores y atender sus necesidades. Además insistió en que "es urgente que se los asista y contenga, porque no reciben ningún tipo de subsidios y siguen afrontando gastos fijos como alquileres o pago de sueldos".