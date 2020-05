El Concejo Municipal pide al gobierno provincial asistencia para los clubes deportivos

El Concejo Municipal de nuestra ciudad aprobó este martes por unanimidad un proyecto de resolución, mediante el cual se solicita al gobierno provincial asistencia económica para los clubes de la ciudad afectados en el contexto de la emergencia social y económica.

La iniciativa fue presentada por los concejales del Frente Progresista Cívico y Social Gabriela Solano, Natalia Angulo y Guillermo Rey Leyes. Además, la bancada del FPCyS presentó otro proyecto en conjunto con el legislador del PJ Ángel Piaggio, para pedirle al gobierno municipal la entrega del Fondo de Asistencia al Deporte en forma exclusiva a los clubes barriales santotomesinos.

Asistencia de la Provincia

Durante la quinta sesión ordinaria, el pleno del cuerpo legislativo local votó a favor de demandarle a la provincia que, a través de la Secretaría de Desarrollo Deportivo, genere políticas que permitan a los clubes de barrio salir de la crisis económica que atraviesan.

Asimismo, solicitan un subsidio no reintegrable para el pago de salarios a los trabajadores de las entidades deportivas. Los concejales indicaron que son más de 1500 clubes barriales en toda la provincia, que nuclean aproximadamente 25 mil trabajadores. Mientras tanto, el proyecto menciona la existencia de 30 clubes en la ciudad en situación de requerir el beneficio.

Durante la sesión, la concejala Solano destacó la pertinencia del pedido de ayuda, “dada la incertidumbre de cuándo volverán a abrirse las puertas de los clubes”. “Me parece que podemos acompañar mejor desde este lugar, pidiendo ayuda económica, porque claramente no va a ser cercano el horizonte donde, por más que ellos tengan protocolos y demás, puedan abrir sus puertas”, sostuvo. “Es apropiado pedir la ayuda correspondiente al Estado y no alentar que van a poder abrir, porque hay mucha expectativa en el sector y no la están pasando bien”, enfatizó.

A su turno, la concejala Angulo expresó: “Es un sector que ha sido perjudicado económicamente en este contexto de crisis. Hace más de 50 días que no pueden realizar sus actividades. Ha mermado el pago de las cuotas societarias. Sabemos que han recibido ayudas por parte del Estado nacional, como ayudas para el pago de haberes. Pero consideramos que son insuficientes, así que solicitamos al gobierno de la provincia que no sea indiferente frente a esta situación. Son instituciones fundamentales en la sociedad para la inclusión social y la contención de las familias”.

Por su parte, el edil Rey Leyes indicó: “Nos hemos contactado con algunos presidentes de distintas instituciones deportivas y nos manifestaban que a través de Nación con el programa Clubes Argentinos han recibido un subsidio que agradecen, pero que entienden que es insuficiente para paliar la situación económica. Ellos tienen que seguir pagando sueldos, y si bien el Estado nacional se hará cargo de esos aportes, también tienen que seguir pagando servicios. Los dirigentes con los que hablamos nos comentaban que han tenido reuniones con la Provincia, y que no han recibido respuestas positivas ni negativas. Necesitan ser escuchados”.

Fondos locales

La entrega del Fondo de Asistencia al Deporte se realiza de manera trimestral, en marzo, junio, septiembre y diciembre, y se destina a los deportistas y clubes deportivos de la ciudad. En este contexto, el Concejo de Santo Tomé consideró que el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha impedido la entrega de ese fondo. En este sentido, resolvió que el mismo sea destinado a la brevedad y en forma exclusiva para los clubes de la ciudad, a los fines de que puedan sobrellevar la crítica situación económica. Por eso, el proyecto de Solano, Angulo, Rey Leyes y Piaggio también fue acompañado de forma unánime.