Profesor de la UNL es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires

Alberto Cardona, director del Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC) de UNL-Conicet y docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), fue designado «Académico Correspondiente» por parte de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

La misión de esta institución es brindar asesoramiento multidisciplinario a problemas nacionales de índole científica. Fue fundada en 1935 y contó con miembros ilustres de la talla del premio Nobel Dr. Luis Federico Leloir y del Dr. René Favaloro. Actualmente, está constituida por 35 miembros «Titulares» o «de Número», a los que se suman «Académicos correspondientes» -25 argentinos y 25 extranjeros, provenientes de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Rumania, Suecia-, eméritos y honorarios.

Cardona fue designado por consenso de los miembros de la Academia, tras un riguroso proceso de evaluación de sus antecedentes en Ingeniería. “Fue una sorpresa muy grata para mí. No me lo esperaba, dado que en este caso no hubo una postulación de mi parte, sino una selección directa desde la Academia. A lo largo de mi carrera en la Universidad y en el Conicet fui fijándome metas y he logrado alcanzar algunos logros significativos, pero este nombramiento se sale de esa línea y constituye un aliciente muy importante para mi carrera científica”, expresó el investigador.

Cardona se especializa en mecánica computacional, que es un modo de simular sistemas en computadora, partiendo de los principios básicos de la física y utilizando herramientas matemáticas y computacionales para describir un fenómeno determinado. “Permite crear en computadora el prototipo de un objeto que probablemente no existe o que, de existir, se puede modificar virtualmente y mejorar su funcionamiento a través de modelos creados por computadora”, explicó Cardona, y agregó: “por ejemplo, cuando se trabaja en ingeniería aeroespacial, no es sencillo reproducir en la laboratorio la falta de gravedad en la que funcionarían los satélites. Por lo tanto, para crear esas condiciones y ensayar dispositivos, se utilizan métodos computacionales”.

Destacada trayectoria

Alberto Cardona es Ingeniero Mecánico, por la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, y Doctor en Ciencias Aplicadas por la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Lieja, Bélgica. Es Investigador Superior del Conicet, Profesor Titular de la UNL, con desempeño en la FICH en la carrera Ingeniería en Informática y en carreras de posgrado de su especialidad, y director del CIMEC. Además de ser Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, es Miembro de la Academia de Ciencias Médicas de la Provincia de Santa Fe (2019). Fue merecedor de numerosos reconocimientos, tales como el Premio “Fellow” de la International Association of Computational Mechanics (2018); Mejor Trabajo Internacional en Congreso SAE Brasil 2012; Premio Cita de Oro 2011 a la Innovación Tecnológica en Maquinaria Agrícola y Primer Premio Cita en Pulverización; Premio Asociación Argentina de Mecánica Computacional (2000); Premio Profesor D. De Meulemeester-Piot de la Fundación Asociación de Ingenieros de la Universidad de Gantes, Bélgica, al mejor trabajo original en tecnología textil, mecánica aplicada o ramas conexas (1990). Es coautor del libro Flexible Multibody Dynamics: A Finite Element Approach. Londres: John Wiley and Sons, 2001, y de varios capítulos de libros. Cuenta con más de 90 trabajos publicados en revistas internacionales con referato; 200 trabajos presentados en eventos y 70 trabajos de consultoría realizados.