Jardines privados: las idas y vueltas de la AFIP con el programa ATP

Mientras el pago de la matrícula se derrumba alrededor de un 70%, los jardines infantiles (maternales y/o de nivel inicial) de educación privada viven idas y vuelta con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El organismo, del cual depende la validación del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que paga parte del sueldo de los trabajadores, primero les afirmó que iban a verse ayudados por el programa, para luego negárselos.

El argumento del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo, que encabeza Matías Kulfas, es que algunos colegios reciben subsidio estatal, y que entonces no tiene sentido duplicar la asistencia del Estado a los mismos. Un argumento totalmente cierto, pero que no se aplica en el caso de muchos jardines, que van desde los niveles educativos no obligatorios (maternales), hasta la Sala de 4 años y el históricamente llamado Preescolar, que sí lo son.

La situación de indefinición, con idas y vueltas, se arrastra desde el 30 de marzo. En las fotos que ilustran esta nota pueden verse las idas y vueltas con una de estas instituciones educativas. Una solicitud que pasó de “en proceso de análisis” a “aprobada”. Después, en la carta del 22 de mayo, la AFIP informándole que sus trabajadores accedieron al beneficio ATP. Pero después, cuando el empleador iba por fin a cargar los datos definitivos, la planilla Excel con el CUIL de sus empleados desaparecía de la página de la AFIP.

Todo esto ocurre mientras los padres de niños más pequeños, ante la falta de escolarización obligatoria en los niveles más bajos, dejan de pagar la cuota. Mientras que el ATP se extiende para empresas grandes, aunque originalmente era para pequeñas y medianas empresas, luego para firmas de hasta 800 empleados, y en definitiva alcanzará casi 2,5 millones de trabajadores sobre 6 millones que hay en relación de dependencia.

Fuente: Noticias Argentinas