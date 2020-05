En Rosario, las salidas recreativas pueden realizarse en compañía de las personas con las que se convive

Por Santotomealdia

Las salidas recreativas llegaron a las ciudades de Santa Fe y Rosario, aunque en principio solo son por el fin de semana largo. La novedad en la ciudad del sur provincial es que En Rosario, las caminatas pueden realizarse en compañía de las personas con las que se convive.

Este viernes, el intendente Pablo Javkin explicó los detalles de la nueva excepción, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, y la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano.

Las salidas recreativas empezaron este domingo y se repetirán mañana lunes, en un solo rango horario, de 9 a 17 horas. Bajo la modalidad de caminatas en un rango de 500 metros de distancia de la casa, Rosario propone un sistema de burbuja social, que significa que se podrá salir con las personas con las que se convive.

Al igual que en el resto de la provincia, se podrá salir una hora, no está permitido ir a pasear a los parques y plazas, salir a correr ni hacer ejercicios. Sin embargo, el gobierno rosarino decidió permitir que los menores de 12 años puedan usar patines, monopatines y bicicletas.

Por ahora, al igual que en la ciudad de Santa Fe, las salidas recreativas serán por este domingo y lunes y a partir de los resultados se evaluará si seguirán el resto de los fines de semana.

“Va a haber controles en los parques. No podemos poner un guardia por cada habitante. Apelamos al respeto, la responsabilidad y el cuidado para sostener esta medida”, dijo el intendente.

“Salgamos, respiremos, aprovechemos esta hora. Seamos cuidadosos para no tener la situación que hay en otros lugares. Estamos entrando en el momento en que los casos crecen y no queremos retroceder. Preferimos ser cautelosos en lo que abrimos y no volver atrás”, manifestó Javkin.