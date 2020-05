Florencia González: "Nos parece un gran avance que no se reciban más presos en las comisarías"

La concejal de la UCR Florencia González indicó que es un gran avance la decisión del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, de no recibir más presos en las comisarías. "A finales de abril le enviamos una nota al ministro para que tome las medidas necesarias, para solucionar la situación del hacinamiento de presos y las reiteradas fugas e intentos de fuga de la Comisaría 12, que tienen en jaque a los vecinos de la zona", recordó la legisladora.

En el misma línea indicó: "Hoy conocemos que mediante una resolución, el ministro de Seguridad ordenó que las comisarías de la provincia no reciban más presos hasta que no se adecuen las capacidades de alojamiento de esos lugares. Creemos que si bien no es la solución definitiva al problema de los vecinos, es un gran avance para llevar tranquilidad a quienes viven en la zona".

Asimismo, Florencia González señaló que espera que se siga avanzando en la solución definitiva a los problemas que genera tener personas que incluso tienen sentencia firme, detenidas en las comisarías. "Entendemos que esto hace no solamente a la seguridad de los vecinos que viven en las cercanías de las comisarías, sino también que mejora las condiciones de trabajo del personal policial y la situación de las personas detenidas, que se encuentran hoy hacinadas y en lugares que no tienen la infraestructura adecuada para alojarlos", afirmó la edil.